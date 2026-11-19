Η ναυτιλιακή βολιδοσκοπεί την κύρια αγορά του SGX για τις κοινές μετοχές της, με βασικό τόπο διαπραγμάτευσης τη Νέα Υόρκη - Η κίνηση εξετάζεται σε μια περίοδο κερδών ρεκόρ, με 403 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο και 3,6 δισ. δολάρια ελάχιστα συμβασιοποιημένα έσοδα