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Συνεχίζεται η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα, σήμερα καταθέτει η μητέρα της
Συνεχίζεται η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα, σήμερα καταθέτει η μητέρα της
Η 26χρονη κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της - Τι συνέβη στην πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου
Με την κατάθεση της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, Πέμπτη (19/11), η δίκη της 26χρονης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας. Η κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για τον θάνατο τριών βρεφών, δύο εκ των οποίων ήταν παιδιά της, ενώ η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.
Η σημερινή κατάθεση της μητέρας της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, η διαδικασία άρχισε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, ενώ η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.
Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε να αποκλειστεί ο πατριός της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας και ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της.
Από την πλευρά της, η μητέρα της 26χρονης διευκρίνισε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης της, αλλά ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε.
«Οποιος θέλει να είναι εδώ είναι. Ο βιολογικός πατέρας έχει δείξει ενδιαφέρον αλλά δεν είναι στο πλευρό της. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι παιδικές ψυχές», δήλωσε έξω από τα δικαστήρια.
Πρώτη στο δικαστήριο κατέθεσε η κουμπάρα της κατηγορουμένης, μητέρα του βρέφους έξι μηνών που είχε βρεθεί νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021.
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση κατέθεσε επίσης ο πρώην σύντροφος της Ειρήνης Μουρτζούκου.
Η σημερινή κατάθεση της μητέρας της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, η διαδικασία άρχισε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, ενώ η Ειρήνη Μουρτζούκου δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.
Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε να αποκλειστεί ο πατριός της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας και ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της.
Από την πλευρά της, η μητέρα της 26χρονης διευκρίνισε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης της, αλλά ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε.
«Οποιος θέλει να είναι εδώ είναι. Ο βιολογικός πατέρας έχει δείξει ενδιαφέρον αλλά δεν είναι στο πλευρό της. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι παιδικές ψυχές», δήλωσε έξω από τα δικαστήρια.
Πρώτη στο δικαστήριο κατέθεσε η κουμπάρα της κατηγορουμένης, μητέρα του βρέφους έξι μηνών που είχε βρεθεί νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021.
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση κατέθεσε επίσης ο πρώην σύντροφος της Ειρήνης Μουρτζούκου.
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