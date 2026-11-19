Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
Προσπάθησαν να κλέψουν καταλύτη αυτοκινήτου με τροχό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δύο συλλήψεις
Προσπάθησαν να κλέψουν καταλύτη αυτοκινήτου με τροχό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δύο συλλήψεις
Ένας 27χρονος και μία 31χρονη έγιναν αντιληπτοί πριν ολοκληρώσουν την κλοπή στο κέντρο της πόλης
Έναν καταλύτη αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν να κλέψουν δύο άτομα, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα Ρομά, 27 και 31 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας έναν τροχό, επιχείρησαν να αφαιρέσουν το εξάρτημα του οχήματος.
Η πράξη τους, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγιναν αντιληπτοί και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σε βάρος των δύο Ρομά σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα Ρομά, 27 και 31 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας έναν τροχό, επιχείρησαν να αφαιρέσουν το εξάρτημα του οχήματος.
Η πράξη τους, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγιναν αντιληπτοί και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σε βάρος των δύο Ρομά σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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