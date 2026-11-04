Συνελήφθη μέλος σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένες σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα - Βρέθηκαν 21.200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 60.000 ευρώ

Τα χρήματα και τα κοσμήματα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους





Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε έπειτα από δύο απάτες σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, από τις οποίες οι δράστες απέσπασαν συνολικά 21.200 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.







Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας



Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων.







Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την προανακριτική διαδικασία, ο συλληφθείς, από κοινού με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με τις αστυνομικές Αρχές. Στη συνέχεια, ακολουθούσε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία έτερο μέλος της οργάνωσης προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας το κλίμα φόβου και αναστάτωσης. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.



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- μεσημβρινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου 2026, οι δράστες, έπειτα από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένη γυναίκα, την έπεισαν να τοποθετήσει σε σακούλα και να αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων, έξω από την οικία της, το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, καθώς και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν.



- απογευματινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, την έπεισαν να τοποθετήσει σε τσάντα το χρηματικό ποσό των -15.900- ευρώ, -46- χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου -60.000- ευρώ. Στη συνέχεια, κατόπιν υποδείξεών τους, παρέδωσε την τσάντα σε οδηγό ταξί, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της ή την παράνομη δραστηριότητα, τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την παραδώσει στον συλληφθέντα.



Από την άμεση αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας και τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η ακινητοποίηση του κατηγορούμενου στη Θεσσαλονίκη.



Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε στη Θεσσαλονίκη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες, προσποιούμενο ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις με τις Αρχές.Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε έπειτα από δύο απάτες σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, από τις οποίες οι δράστες απέσπασαν συνολικά 21.200 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.Καθοριστική ήταν η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ο φερόμενος ως μέλος της οργάνωσης, ενώ ανακτήθηκε το σύνολο των χρημάτων και των τιμαλφών, τα οποία επιστράφηκαν στις δύο ηλικιωμένες γυναίκες.Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίαςΑπό την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Τρικάλων.Για την υπόθεση συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την προανακριτική διαδικασία, ο συλληφθείς, από κοινού με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με τις αστυνομικές Αρχές. Στη συνέχεια, ακολουθούσε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία έτερο μέλος της οργάνωσης προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας το κλίμα φόβου και αναστάτωσης. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:- μεσημβρινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου 2026, οι δράστες, έπειτα από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένη γυναίκα, την έπεισαν να τοποθετήσει σε σακούλα και να αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων, έξω από την οικία της, το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, καθώς και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν.- απογευματινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, την έπεισαν να τοποθετήσει σε τσάντα το χρηματικό ποσό των -15.900- ευρώ, -46- χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου -60.000- ευρώ. Στη συνέχεια, κατόπιν υποδείξεών τους, παρέδωσε την τσάντα σε οδηγό ταξί, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της ή την παράνομη δραστηριότητα, τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την παραδώσει στον συλληφθέντα.Από την άμεση αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας και τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η ακινητοποίηση του κατηγορούμενου στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, από την κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των χρημάτων και τιμαλφών που είχαν αποσπαστεί και στις δύο περιπτώσεις απάτης, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



Τα ανευρεθέντα χρήματα και τιμαλφή αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.



Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.