Στο νοσοκομείο Βόλου 40χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, τι εξετάζουν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος ΕΚΑΒ

Στο νοσοκομείο Βόλου 40χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, τι εξετάζουν οι Αρχές

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες

Στο νοσοκομείο Βόλου 40χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, τι εξετάζουν οι Αρχές
Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 40χρονη γυναίκα, έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην πόλη, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, με διασώστες να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και να αναλάβουν τη διακομιδή της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Αχιλλοπούλειου».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του thenewspaper.gr, η 40χρονη φέρει κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και στην περιοχή της μέσης. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της.

Παρά τη σοβαρότητα της πτώσης, οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα δεν έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, γεγονός που αξιολογείται θετικά από τους θεράποντες ιατρούς.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 40χρονη βρέθηκε στο κενό. Μεταξύ των ενδεχομένων που φέρονται να εξετάζονται είναι και αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για τα αίτια της πτώσης.

Οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των τραυμάτων της γυναίκας και η παρακολούθηση της πορείας της υγείας της.

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