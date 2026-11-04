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Βυθίστηκε λέμβος ανοικτά της Ιεράπετρας, έρευνες για αγνοουμένους
Βυθίστηκε λέμβος ανοικτά της Ιεράπετρας, έρευνες για αγνοουμένους
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από μαρτυρία αλλοδαπού, που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) βυθίστηκε κοντά στο νησί η λέμβος
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας Κρήτης, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά τη βύθιση λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από μαρτυρία αλλοδαπού, που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) βυθίστηκε κοντά στο νησί η λέμβος, στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς.
Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού, παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από μαρτυρία αλλοδαπού, που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) βυθίστηκε κοντά στο νησί η λέμβος, στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς.
Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού, παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων.
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