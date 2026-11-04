Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το αεροδρόμιο της Χίου έως το τέλος της εβδομάδας, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για το αεροδρόμιο της Χίου έως το τέλος της εβδομάδας, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη - Το αεροδρόμιο «Όμηρος» έχει προγραμματιστεί να παραμείνει κλειστό από από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027
Για να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου «Όμηρος» και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων, πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, η τακτική ενημέρωση των τοπικών φορέων, η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και η διασφάλιση της υγειονομικής κάλυψης του νησιού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με την πρώτη να αφορά τη δημοσιοποίηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος έως το τέλος της εβδομάδας.
Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκδώσει έως το τέλος της εβδομάδας ανακοίνωση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου και τις σχετικές δεσμεύσεις για την τήρησή του. Ο αερολιμένας έχει προγραμματιστεί να παραμείνει κλειστός από από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Στο μεταξύ, θα υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών, του αναδόχου του έργου και των φορέων της Χίου, ώστε να διασφαλίζονται η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τα αιτήματα των φορέων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά την περίοδο των εργασιών και το υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενίσχυσης των υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΚΑΒ, με στόχο την απρόσκοπτη υγειονομική κάλυψη των κατοίκων.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και τηλεφωνικά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, οι βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος, ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ Γιώργος Ντινόπουλος, ο πολιτικός μηχανικός του ΤΕΕ Θεόδωρος Καλλέργης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Ιωάννης Γεωργιάδης.
Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκδώσει έως το τέλος της εβδομάδας ανακοίνωση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου και τις σχετικές δεσμεύσεις για την τήρησή του. Ο αερολιμένας έχει προγραμματιστεί να παραμείνει κλειστός από από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Στο μεταξύ, θα υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών, του αναδόχου του έργου και των φορέων της Χίου, ώστε να διασφαλίζονται η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τα αιτήματα των φορέων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά την περίοδο των εργασιών και το υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενίσχυσης των υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΚΑΒ, με στόχο την απρόσκοπτη υγειονομική κάλυψη των κατοίκων.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και τηλεφωνικά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, οι βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος, ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ Γιώργος Ντινόπουλος, ο πολιτικός μηχανικός του ΤΕΕ Θεόδωρος Καλλέργης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Ιωάννης Γεωργιάδης.
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