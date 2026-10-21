Σε αναβρασμό η Χίος για το αεροδρόμιο που κλείνει για 4 μήνες: Φόβοι για τους ασθενείς που κάνουν θεραπείες στην Αθήνα - Μετρούν ακυρώσεις για την εορταστική περίοδο
Σε αναβρασμό η Χίος για το αεροδρόμιο που κλείνει για 4 μήνες: Φόβοι για τους ασθενείς που κάνουν θεραπείες στην Αθήνα - Μετρούν ακυρώσεις για την εορταστική περίοδο
Ο Πέτρος Κιοσκεριάν, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου, μιλά στο protothema.gr για το κλείσιμο του αεροδρομίου
Aντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Χίο η απόφαση για τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία με επαγγελματίες και φορείς να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες της διακοπής των αεροπορικών συνδέσεων. «Όλη η Χίος θα επηρεαστεί» από το κλείσιμο του αεροδρομίου, λέει στο protothema.gr ο Πέτρος Κιοσκεριάν, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού, υποστηρίζοντας πως ήδη υπάρχουν ακυρώσεις σε ξενοδοχεία την εορταστική περίοδο.
Η δυσαρέσκεια που επικρατεί στη Χίο αποτυπώθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην πλατεία Βουνακίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ εργαζόμενοι και επαγγελματικοί σύλλογοι συμμετείχαν με στάσεις εργασίας και άλλες μορφές διαμαρτυρίας, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου λέει στο protothema.gr πως οι έμποροι επηρεάζονται λόγω των ταξιδιών τους στην Αθήνα για εμπορεύματα. Ο κ. Κιοσκεριάν έκανε αναφορά και σε έναν ξενοδόχο με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπάρχουν ήδη ακυρώσεις στο νησί για την εορταστική περίοδο και επιστρέφονται προκαταβολές.
Όπως λέει στο protothema.gr, επιχείρησε να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια σε συγκεκριμένη εταιρεία μετά τις 20 Μαρτίου και δεν του δινόταν η δυνατότητα. Δεν υπάρχει κανένα τουριστικό γραφείο να κλείσει σήμερα για Χίο γιατί δεν ξέρει αν θα ανοίξει το αεροδρόμιο, αναφέρει.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την επέκτασή του προς τα βόρεια. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο διάδρομος προβλέπεται να αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρων, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί στους τοπικούς φορείς τον Μάιο του 2026, η αρχική πρόβλεψη αφορούσε διακοπή των πτήσεων για περίπου δύο μήνες στις αρχές του 2027. Όπως λέει στο protothema.gr o Πέτρος Κιοσκεριάν ενώ στο αρχικό πλάνο προβλεπόταν πως το αεροδρόμιο θα έκλεινε για δύο μήνες και «πήγαμε απότομα, χωρίς ειδοποίηση, στους τέσσερις».
«Εμείς είχαμε μείνει από τον Μάιο ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο πλάνο με τέσσερις φάσεις. Το αεροδρόμιο θα έκλεινε στην τρίτη φάση 52 μέρες. Από τις 20 Αυγούστου παίρνανε τηλέφωνα δεν απαντούσε κανένας και ξαφνικά μας ανακοινώνουν πως κλείνουν τέσσερις μήνες. Η φάση που έπρεπε να τελειώσει στις 20 Αυγούστου δεν έχει τελειώσει», δηλώνει και υποστηρίζει πως στην σήμερα «προσπαθούν να συμπτύξουν τις τελευταίες φάσεις για να τελειώσει πριν το Πάσχα».
«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη και η τρίτη φάση και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει το αεροδρόμιο», αναφέρει. «Ο φόβος μας είναι ότι δεν θα έχει τελειώσει μέχρι το Πάσχα» λέει σε άλλο σημείο και ζητά να εντατικοποιηθούν οι εργασίες, να μπουν και άλλοι εργολάβοι, αφού «με δύο εκσκαφείς και ένα φορτηγό δεν γίνεται δουλειά. Σαββατοκύριακο και απογεύματα δεν δουλεύουν».
Η δυσαρέσκεια που επικρατεί στη Χίο αποτυπώθηκε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην πλατεία Βουνακίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ρολά από τις 11:00 έως τις 15:00, ενώ εργαζόμενοι και επαγγελματικοί σύλλογοι συμμετείχαν με στάσεις εργασίας και άλλες μορφές διαμαρτυρίας, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χίου λέει στο protothema.gr πως οι έμποροι επηρεάζονται λόγω των ταξιδιών τους στην Αθήνα για εμπορεύματα. Ο κ. Κιοσκεριάν έκανε αναφορά και σε έναν ξενοδόχο με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπάρχουν ήδη ακυρώσεις στο νησί για την εορταστική περίοδο και επιστρέφονται προκαταβολές.
Όπως λέει στο protothema.gr, επιχείρησε να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια σε συγκεκριμένη εταιρεία μετά τις 20 Μαρτίου και δεν του δινόταν η δυνατότητα. Δεν υπάρχει κανένα τουριστικό γραφείο να κλείσει σήμερα για Χίο γιατί δεν ξέρει αν θα ανοίξει το αεροδρόμιο, αναφέρει.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του διαδρόμου κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την επέκτασή του προς τα βόρεια. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο διάδρομος προβλέπεται να αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρων, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών.
Γιατί κλείνει το αεροδρόμιο
Ωστόσο, ο σχεδιασμός προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί στους τοπικούς φορείς τον Μάιο του 2026, η αρχική πρόβλεψη αφορούσε διακοπή των πτήσεων για περίπου δύο μήνες στις αρχές του 2027. Όπως λέει στο protothema.gr o Πέτρος Κιοσκεριάν ενώ στο αρχικό πλάνο προβλεπόταν πως το αεροδρόμιο θα έκλεινε για δύο μήνες και «πήγαμε απότομα, χωρίς ειδοποίηση, στους τέσσερις».
«Εμείς είχαμε μείνει από τον Μάιο ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο πλάνο με τέσσερις φάσεις. Το αεροδρόμιο θα έκλεινε στην τρίτη φάση 52 μέρες. Από τις 20 Αυγούστου παίρνανε τηλέφωνα δεν απαντούσε κανένας και ξαφνικά μας ανακοινώνουν πως κλείνουν τέσσερις μήνες. Η φάση που έπρεπε να τελειώσει στις 20 Αυγούστου δεν έχει τελειώσει», δηλώνει και υποστηρίζει πως στην σήμερα «προσπαθούν να συμπτύξουν τις τελευταίες φάσεις για να τελειώσει πριν το Πάσχα».
«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη και η τρίτη φάση και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει το αεροδρόμιο», αναφέρει. «Ο φόβος μας είναι ότι δεν θα έχει τελειώσει μέχρι το Πάσχα» λέει σε άλλο σημείο και ζητά να εντατικοποιηθούν οι εργασίες, να μπουν και άλλοι εργολάβοι, αφού «με δύο εκσκαφείς και ένα φορτηγό δεν γίνεται δουλειά. Σαββατοκύριακο και απογεύματα δεν δουλεύουν».
«Το έργο έπρεπε να τελειώσει το 2024 και φτάνει 2027 και 2028», σχολιάζει σημειώνοντας σε άλλο σημείο πως οι εργασίες στον αεροδιάδρομο δεν ολοκληρώνονται «σε πέντε μέρες». «Αργά η γρήγορα θα γίνει το αεροδρόμιο», λέει ενώ εκφράζει τον προβληματισμό του για την ημερομηνία που θα δοθεί στην κυκλοφορία.
Στο επίκεντρο των αντιδράσεων στη Χίο βρίσκεται η πρόσβαση των κατοίκων στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όσων χρειάζεται να μετακινούνται συχνά στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους.
Σύμφωνα με την ΥΠΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αεροδιακομιδών και άλλων πτήσεων επείγοντος χαρακτήρα με ελικόπτερα, τα οποία θα μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται απευθείας από το δάπεδο στάθμευσης του αεροδρομίου.
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα συνεχιστούν κανονικά με τον Πέτρο Κιοσκεριάν να λέει για το ζήτημα στο protothema.gr: «ζητήσαμε τρία την εβδομάδα χωρίς αεροδρόμιο. Το καλοκαίρι είναι έξι. Καταλαβαίνω πως πρέπει να μειωθούν τον χειμώνα. Αλλά θα μείνει χωρίς αεροδρόμιο και με τρία δρομολόγια 50.000 κόσμος. Έχουμε καρκινοπαθείς που πάνε στην Αθήνα, πώς θα μετακινούνται με πλοίο; Τα πλοία που έρχονται στη Χίο έχουν δύο καμπίνες ΑμεΑ. Δηλαδή πώς θα μετακινηθούν; Οι άνθρωποι πετάγανε για αυτό το λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν οκτώ ώρες να πάνε Αθήνα για να κάνουν δουλειές και οκτώ ώρες πίσω με το αμαξίδιο;».
Στο επίκεντρο των αντιδράσεων στη Χίο βρίσκεται η πρόσβαση των κατοίκων στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όσων χρειάζεται να μετακινούνται συχνά στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους.
Ανησυχία για τις μετακινήσεις
Σύμφωνα με την ΥΠΑ, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αεροδιακομιδών και άλλων πτήσεων επείγοντος χαρακτήρα με ελικόπτερα, τα οποία θα μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται απευθείας από το δάπεδο στάθμευσης του αεροδρομίου.
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα συνεχιστούν κανονικά με τον Πέτρο Κιοσκεριάν να λέει για το ζήτημα στο protothema.gr: «ζητήσαμε τρία την εβδομάδα χωρίς αεροδρόμιο. Το καλοκαίρι είναι έξι. Καταλαβαίνω πως πρέπει να μειωθούν τον χειμώνα. Αλλά θα μείνει χωρίς αεροδρόμιο και με τρία δρομολόγια 50.000 κόσμος. Έχουμε καρκινοπαθείς που πάνε στην Αθήνα, πώς θα μετακινούνται με πλοίο; Τα πλοία που έρχονται στη Χίο έχουν δύο καμπίνες ΑμεΑ. Δηλαδή πώς θα μετακινηθούν; Οι άνθρωποι πετάγανε για αυτό το λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν οκτώ ώρες να πάνε Αθήνα για να κάνουν δουλειές και οκτώ ώρες πίσω με το αμαξίδιο;».
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