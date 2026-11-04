Μαθητές έφτιαξαν και διακίνησαν άσεμνες φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους με AI, κατάληψη στο Γυμνάσιο Χορτιάτη
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Μαθητές έφτιαξαν και διακίνησαν άσεμνες φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους με AI, κατάληψη στο Γυμνάσιο Χορτιάτη

Τριήμερες και πενθήμερες αποβολές στους εμπλεκόμενους μαθητές – Οι συμμαθητές των πέντε κοριτσιών ζητούν αυστηρότερες ποινές

Μαθητές έφτιαξαν και διακίνησαν άσεμνες φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους με AI, κατάληψη στο Γυμνάσιο Χορτιάτη
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Σε κατάληψη προχώρησαν την Τετάρτη (4/11) οι μαθητές του Γυμνασίου Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας σε περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης πέντε συμμαθητριών τους, των οποίων φωτογραφίες αλλοιώθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), ώστε να εμφανίζουν άσεμνο περιεχόμενο, και στη συνέχεια διακινήθηκαν από μαθητές του σχολείου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μαθητές του Γυμνασίου δημιούργησαν και διέδωσαν τις ψεύτικες εικόνες, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα. Μόλις αποκαλύφθηκε το περιστατικό, οι φωτογραφίες διαγράφηκαν, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε την επιβολή τριήμερων και πενθήμερων αποβολών στους εμπλεκόμενους μαθητές.

Ωστόσο, οι συμμαθητές των πέντε κοριτσιών έκριναν ότι οι κυρώσεις δεν ήταν αρκετά αυστηρές και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση των υπευθύνων.

Παράλληλα, εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις πέντε μαθήτριες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ψηφιακής επίθεσης.

Παρέμβαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Ψυχολόγος στο σχολείο

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ανηλίκων από περιστατικά παρενόχλησης, τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της περιοχής μας, μας προκαλεί ανησυχία και μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η προστασία των παιδιών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως εξήγησε, η εκπαιδευτική διοίκηση κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου.

«Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, κινητοποιήσαμε τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με υπευθυνότητα, διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών».

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Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε οδηγίες για την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και τη λήψη μέτρων προστασίας των μαθητριών, ενώ την Πέμπτη (5/11) αναμένεται να μεταβεί ψυχολόγος στο σχολείο, προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη.

«Η προστασία της αξιοπρέπειας κάθε μαθητή είναι αδιαπραγμάτευτη»

Ο κ. Κόπτσης υπογράμμισε ότι το σχολείο πρέπει να αποτελεί περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης για όλα τα παιδιά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων ανήκει αποκλειστικά στον Σύλλογο Διδασκόντων.

«Το σχολείο οφείλει να είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων κάθε μαθητή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Να σημειωθεί ότι η επιβολή ποινών σε μαθητές είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Συλλόγου Διδασκόντων», ανέφερε.

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης στάθηκε επίσης στην πρωτοβουλία των μαθητών να εκδώσουν ψήφισμα αλληλεγγύης προς τις συμμαθήτριές τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξης των παιδιών που υπέστησαν την ψηφιακή παρενόχληση.
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