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Ανατολική Μάνη: 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά
Ανατολική Μάνη: 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του μετά από καβγά
Ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη
Τραγική κατάληξη είχε καβγάς μεταξύ δύο ανδρών στην Ανατολική Μάνη, καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από 53χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10). Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 53χρονος πυροβόλησε τον 57χρονο, τραυματίζοντάς τον. Όπως αναφέρει το lakonikos.gr, πρόκειται για δύο αδέρφια τα οποία καβγάδισαν ενώ βρίσκονταν σε αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή του Οιτύλου και μάζευαν ελιές.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον ελαιώνα βρισκόταν και η αδελφή των δύο, εναντίον της οποίας ο δράστης φέρεται να έστρεψε επίσης το όπλο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, λίγη ώρα αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του. Για την υπόθεση, ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10). Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 53χρονος πυροβόλησε τον 57χρονο, τραυματίζοντάς τον. Όπως αναφέρει το lakonikos.gr, πρόκειται για δύο αδέρφια τα οποία καβγάδισαν ενώ βρίσκονταν σε αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή του Οιτύλου και μάζευαν ελιές.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον ελαιώνα βρισκόταν και η αδελφή των δύο, εναντίον της οποίας ο δράστης φέρεται να έστρεψε επίσης το όπλο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, λίγη ώρα αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του. Για την υπόθεση, ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
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