Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Αττική: Επιτέλους έρχεται το parking… θηρίο
Η παλιά Softex στον Βοτανικό μετατρέπεται σε συγκρότημα γραφείων και εμπορικών χρήσεων, με εκτεταμένους χώρους στάθμευσης. Η επένδυση εκτιμάται πλέον πάνω από 190 εκατ. ευρώ και η λειτουργία των εγκαταστάσεων προγραμματίζεται σταδιακά το 2027–2028.
Εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης, νέα κτίρια γραφείων και χώροι πρασίνου προβλέπονται στην ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, της γνωστής Softex, στον Βοτανικό. Το Votanikos Business Park, που αναπτύσσει η DIMAND, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δημιουργήσει έναν νέο προορισμό καθημερινής εργασίας και μετακίνησης στη δυτική πλευρά του κέντρου της Αθήνας.
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