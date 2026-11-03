Αττική: Επιτέλους έρχεται το parking… θηρίο

Εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης, νέα κτίρια γραφείων και χώροι πρασίνου προβλέπονται στην ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, της γνωστής Softex, στον Βοτανικό. Το Votanikos Business Park, που αναπτύσσει η DIMAND, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δημιουργήσει έναν νέο προορισμό καθημερινής εργασίας και μετακίνησης στη δυτική πλευρά του κέντρου της Αθήνας.