Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Συνέδριο για το διεθνές οργανωμένο έγκλημα με συμμετοχή της Βουλής, Πρεσβείας των ΗΠΑ και FBI
Συνέδριο για το διεθνές οργανωμένο έγκλημα με συμμετοχή της Βουλής, Πρεσβείας των ΗΠΑ και FBI
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Οι υποθέσεις που έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα αναδεικνύουν την ανάγκη στενής συνεργασίας των αρμόδιων κρατικών αρχών, εντός και εκτός των Ελληνικών συνόρων.
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας αυτής, στις 7 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μέγαρού Μουσικής Αθηνών, συνδιοργανώνεται το διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».
Το διεθνές αυτό συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Στις στρογγυλές τράπεζες, Έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και του FBI θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα συζητήσουν πρακτικές δυσχέρειες και λύσεις, από την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και τη δικαστική συνδρομή έως την αποκάλυψη των εγκληματικών δικτύων και την ανάκτηση «εσόδων» από την εγκληματική δράση.
Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας αυτής, στις 7 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μέγαρού Μουσικής Αθηνών, συνδιοργανώνεται το διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».
Το διεθνές αυτό συνέδριο συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Στις στρογγυλές τράπεζες, Έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και του FBI θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα συζητήσουν πρακτικές δυσχέρειες και λύσεις, από την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και τη δικαστική συνδρομή έως την αποκάλυψη των εγκληματικών δικτύων και την ανάκτηση «εσόδων» από την εγκληματική δράση.
Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα
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