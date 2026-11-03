BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη

Κυριακή 1η Νοεμβρίου

15 Οκτωβρίου

Σοφία Δημητριάδη, που γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας και προέρχεται από οικογένεια με ρωσικές και ελληνικές ρίζες,

«

» δήλωσε η Σοφία Δημητριάδη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους κριτές, την καθηγήτριά της, το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξη και την παραχώρηση του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και όλους όσοι τη βοήθησαν στην πορεία της. Αναφέρθηκε επίσης στη χαρά της που μοιράστηκε τη σκηνή με την ορχήστρα του BBC, τον Άλπες Τσόχαν και τους υπόλοιπους φιναλίστ.

Η κριτής του διαγωνισμού, πιανίστα και συνθέτρια Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ χαρακτήρισε την καλλιτεχνική παρουσία της νεαρής βιολονίστριας «

».

Κλείσιμο

Στις διακρίσεις της 18χρονης περιλαμβάνονται το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων του Χάσλμερ και στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Λιπίνσκι-Βιενιάφσκι. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά, ενώ υποστηρίζεται στις σπουδές της από το Beare’s Cultural Trust.