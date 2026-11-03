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BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη
BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη
Η Σοφία Δημητριάδη γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας και προέρχεται από οικογένεια με ρωσικές και ελληνικές ρίζες
Η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη αναδείχτηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου νικήτρια του διαγωνισμού BBC Young Musician 2026.
Στις 15 Οκτωβρίου νεαρή μουσικός εντυπωσίασε στον τελικό με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι, συνοδευόμενη από την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC, υπό τη διεύθυνση του Άλπες Τσόχαν.
Η Σοφία Δημητριάδη, που γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας και προέρχεται από οικογένεια με ρωσικές και ελληνικές ρίζες, σπουδάζει βιολί και μόλις ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Junior Department της ίδιας Ακαδημίας και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα Beare’s Chamber Music.
«Νιώθω τεράστια τιμή και ενθουσιασμό που συμμετείχα στο BBC Young Musician. Απόλαυσα πολύ την εμφάνισή μου στον προημιτελικό, ανήμερα των 18ων γενεθλίων μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά το να αναδειχθώ νικήτρια είναι το απόλυτο όνειρό μου» δήλωσε η Σοφία Δημητριάδη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους κριτές, την καθηγήτριά της, το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξη και την παραχώρηση του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και όλους όσοι τη βοήθησαν στην πορεία της. Αναφέρθηκε επίσης στη χαρά της που μοιράστηκε τη σκηνή με την ορχήστρα του BBC, τον Άλπες Τσόχαν και τους υπόλοιπους φιναλίστ.
Στον τελικό διαγωνίστηκε με δύο ακόμη νέους μουσικούς: την 17χρονη Άλμα Νούνιεθ Ντεμπρετσένι από το Σεντ Όλμπανς που έπαιξε φλάουτο και τη 18χρονη σαξοφωνίστρια Κέζια Κόλτον από το Λονδίνο. Η κριτής του διαγωνισμού, πιανίστα και συνθέτρια Τζοάνα ΜακΓκρέγκορ χαρακτήρισε την καλλιτεχνική παρουσία της νεαρής βιολονίστριας «πραγματικά εξαιρετική».
Η επικεφαλής του BBC Arts και της τηλεοπτικής κάλυψης της κλασικής μουσικής, Σούζι Κλάιν συνεχάρη τη νικήτρια και όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός BBC Young Musician, με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, αποτελεί σημαντικό βήμα ανάδειξης της νέας γενιάς μουσικών της κλασικής σκηνής.
Τον τελικό παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πέτροκ Τρέλοουνι, ενώ την κριτική επιτροπή συμπλήρωναν ο μαέστρος και παρουσιαστής Μπεν Γκέρνον και η συνθέτρια Έρολιν Γουόλεν, η οποία φέρει τον τίτλο της Μουσικού του Βασιλιά.
Στις διακρίσεις της 18χρονης περιλαμβάνονται το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων του Χάσλμερ και στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Λιπίνσκι-Βιενιάφσκι. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά, ενώ υποστηρίζεται στις σπουδές της από το Beare’s Cultural Trust.
Η Σοφία Δημητριάδη διαδέχεται στη λίστα των νικητών τον πιανίστα Ράιαν Γουάνγκ, ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 2024. Ανάμεσα στους προηγούμενους διακριθέντες του θεσμού συγκαταλέγονται επίσης η βιολονίστρια Νικόλα Μπενεντέτι, η τρομπετίστρια Άλισον Μπόλσομ και ο πιανίστας Μπέντζαμιν Γκρόσβενορ.
Στις 15 Οκτωβρίου νεαρή μουσικός εντυπωσίασε στον τελικό με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι, συνοδευόμενη από την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC, υπό τη διεύθυνση του Άλπες Τσόχαν.
Η Σοφία Δημητριάδη, που γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας και προέρχεται από οικογένεια με ρωσικές και ελληνικές ρίζες, σπουδάζει βιολί και μόλις ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές της στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Junior Department της ίδιας Ακαδημίας και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα Beare’s Chamber Music.
«Νιώθω τεράστια τιμή και ενθουσιασμό που συμμετείχα στο BBC Young Musician. Απόλαυσα πολύ την εμφάνισή μου στον προημιτελικό, ανήμερα των 18ων γενεθλίων μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά το να αναδειχθώ νικήτρια είναι το απόλυτο όνειρό μου» δήλωσε η Σοφία Δημητριάδη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους κριτές, την καθηγήτριά της, το J&A Beare Cultural Trust για τη στήριξη και την παραχώρηση του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και όλους όσοι τη βοήθησαν στην πορεία της. Αναφέρθηκε επίσης στη χαρά της που μοιράστηκε τη σκηνή με την ορχήστρα του BBC, τον Άλπες Τσόχαν και τους υπόλοιπους φιναλίστ.
BBC Young Musician 2026 review — was Sofia Demetriades a safe choice? https://t.co/H7Lj0lm2ud— The Times and Sunday Times (@thetimes) November 2, 2026
Η επικεφαλής του BBC Arts και της τηλεοπτικής κάλυψης της κλασικής μουσικής, Σούζι Κλάιν συνεχάρη τη νικήτρια και όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός BBC Young Musician, με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, αποτελεί σημαντικό βήμα ανάδειξης της νέας γενιάς μουσικών της κλασικής σκηνής.
Τον τελικό παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πέτροκ Τρέλοουνι, ενώ την κριτική επιτροπή συμπλήρωναν ο μαέστρος και παρουσιαστής Μπεν Γκέρνον και η συνθέτρια Έρολιν Γουόλεν, η οποία φέρει τον τίτλο της Μουσικού του Βασιλιά.
Στις διακρίσεις της 18χρονης περιλαμβάνονται το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων του Χάσλμερ και στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Λιπίνσκι-Βιενιάφσκι. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον Καναδά, ενώ υποστηρίζεται στις σπουδές της από το Beare’s Cultural Trust.
Η Σοφία Δημητριάδη διαδέχεται στη λίστα των νικητών τον πιανίστα Ράιαν Γουάνγκ, ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 2024. Ανάμεσα στους προηγούμενους διακριθέντες του θεσμού συγκαταλέγονται επίσης η βιολονίστρια Νικόλα Μπενεντέτι, η τρομπετίστρια Άλισον Μπόλσομ και ο πιανίστας Μπέντζαμιν Γκρόσβενορ.
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