Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια στην Εύβοια: Έσκισε την τέντα, πήγε στο ταμείο και προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ
Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια στην Εύβοια: Έσκισε την τέντα, πήγε στο ταμείο και προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ
Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Λάμψακο
Στόχος διαρρήκτη που τελικά προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ έγινε καφετέρια στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη διάρρηξη, φαίνεται ο άνδρας που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να σκίζει αρχικά την εξωτερική πλαστική τέντα.
Αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό της καφετέριας, ο διαρρήκτης κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, πέρασε πίσω του και άρχισε να ψάχνει το ταμείο.
Στα μέσα Οκτωβρίου, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει διαρρήκτη με ακάλυπτα χαρακτηριστικά να εισβάλλει σε επιχείρηση της Χαλκίδας και να αφαιρεί χρήματα από την ταμειακή αρπάζοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, το ποσό των 250 ευρώ.
Πηγή: tvstar.gr
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη διάρρηξη, φαίνεται ο άνδρας που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να σκίζει αρχικά την εξωτερική πλαστική τέντα.
Αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό της καφετέριας, ο διαρρήκτης κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, πέρασε πίσω του και άρχισε να ψάχνει το ταμείο.
Στα μέσα Οκτωβρίου, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει διαρρήκτη με ακάλυπτα χαρακτηριστικά να εισβάλλει σε επιχείρηση της Χαλκίδας και να αφαιρεί χρήματα από την ταμειακή αρπάζοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, το ποσό των 250 ευρώ.
Πηγή: tvstar.gr
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