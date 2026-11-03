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Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια στην Εύβοια: Έσκισε την τέντα, πήγε στο ταμείο και προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Διάρρηξη Καφετέρια Εύβοια Διαρρήκτης

Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια στην Εύβοια: Έσκισε την τέντα, πήγε στο ταμείο και προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ

Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Λάμψακο

Καρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια στην Εύβοια: Έσκισε την τέντα, πήγε στο ταμείο και προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ
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Στόχος διαρρήκτη που τελικά προκάλεσε ζημιά 1.000 ευρώ έγινε καφετέρια  στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη διάρρηξη, φαίνεται ο άνδρας που έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να σκίζει αρχικά την εξωτερική πλαστική τέντα.

Αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό της καφετέριας, ο διαρρήκτης κατευθύνθηκε προς τον πάγκο, πέρασε πίσω του και άρχισε να ψάχνει το ταμείο.



Στα μέσα Οκτωβρίου, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει διαρρήκτη με ακάλυπτα χαρακτηριστικά να εισβάλλει σε επιχείρηση της Χαλκίδας και να αφαιρεί χρήματα από την ταμειακή αρπάζοντας, σύμφωνα με την καταγγελία, το ποσό των 250 ευρώ.

Πηγή: tvstar.gr
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