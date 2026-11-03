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Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, τα μετέφερε με το μηχανάκι σε σακούλα σούπερ μάρκετ
Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, τα μετέφερε με το μηχανάκι σε σακούλα σούπερ μάρκετ
Η σακούλα άνοιξε ενώ ο αστυνομικός οδηγούσε τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να σκορπιστεί ο εξοπλισμός στον δρόμο στην περιοχή του Χαλανδρίου
Ένα κωμικοτραγικό γεγονός έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11) στο Χαλάνδρι με έναν αστυνομικό να χάνει ένα υποπολυβόλο MP5, μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης καθώς και τον υπηρεσιακό του ασύρματο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:10 όταν ο αστυνομικός που υπηρετεί στο ΑΤ Ραφήνας κατευθυνόταν με μηχανή προς υπηρεσία φύλαξης.
Αντί να μεταφέρει τον οπλισμό και τον εξοπλισμό με τον τρόπο που προβλέπεται, τοποθέτησε το όπλο και τα υπόλοιπα μέσα σε μία σακούλα σούπερ μάρκετ και την κρέμασε στο μηχανάκι.
Στη διαδρομή η σακούλα άνοιξε και το περιεχόμενο ξεχύθηκε στον δρόμο.
Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ο ασύρματος και η χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ το MP5 παραμένει άφαντο.
Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και για παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:10 όταν ο αστυνομικός που υπηρετεί στο ΑΤ Ραφήνας κατευθυνόταν με μηχανή προς υπηρεσία φύλαξης.
Αντί να μεταφέρει τον οπλισμό και τον εξοπλισμό με τον τρόπο που προβλέπεται, τοποθέτησε το όπλο και τα υπόλοιπα μέσα σε μία σακούλα σούπερ μάρκετ και την κρέμασε στο μηχανάκι.
Στη διαδρομή η σακούλα άνοιξε και το περιεχόμενο ξεχύθηκε στον δρόμο.
Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ο ασύρματος και η χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ το MP5 παραμένει άφαντο.
Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και για παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης.
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