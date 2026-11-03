Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Κρατικής Αρωγής - Άμεση ενημέρωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές

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Την έναρξη λειτουργίας τουανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Πρόκειται για μία νέα ψηφιακή υπηρεσία που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την άμεση και εύκολη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές.Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου (civilprotection.gov.gr) και παρέχει γενική, μη εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες οικονομικές ενισχύσεις, τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους.βασίζεται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLMs), επιτρέποντας στους πολίτες να αναζητούν πληροφορίες μέσα από μία απλή και διαδραστική συνομιλία, χωρίς να απαιτείται εξοικείωση με εξειδικευμένες διοικητικές διαδικασίες ή τεχνική ορολογία.Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό από κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά, είτε γραπτά είτε φωνητικά. Η υπηρεσία υποστηρίζει τη συνέχεια της συνομιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, ενώ παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αξιολόγησης των απαντήσεων, συμβάλλοντας στη διαρκή βελτίωσή της.Η πρόσβαση στην υπηρεσία δεν απαιτεί ταυτοποίηση του χρήστη ούτε την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς ο Ψηφιακός Βοηθός έχει σχεδιαστεί για την παροχή γενικής πληροφόρησης και όχι για την εξέταση εξατομικευμένων αιτημάτων.Ο Ψηφιακός Βοηθός έχει αναπτυχθεί με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και φιλοξενείται στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud). Κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του λαμβάνεται υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιδίως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ν. 5321/2026, με έμφαση στη διαφάνεια, την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση και την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, η γνωσιακή βάση του Ψηφιακού Βοηθού έχει οργανωθεί με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και τεκμηρίωσης, ενώ υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο, αξιολόγηση και συνεχή επικαιροποίηση των πηγών της. Το υπουργείο επισημαίνει ότι στόχος είναι η παροχή αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης, η οποία ανταποκρίνεται, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνονται σε κάθε στάδιο αντιμετώπισης των συνεπειών μίας φυσικής καταστροφής. Επιπλέον, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της παρεχόμενης πληροφόρησης, οι απαντήσεις συνοδεύονται, όπου είναι τεχνικά εφικτό, από παραπομπές στις αντίστοιχες επίσημες πηγές.Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι καθώς ο Ψηφιακός Βοηθός αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν η απόλυτη ακρίβεια, η πληρότητα ή η επάρκεια κάθε απάντησης. «Ως εκ τούτου, οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν συνιστούν επίσημη διοικητική πράξη και δεν υποκαθιστούν τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.