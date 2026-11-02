Πήγαν να ξεγελάσουν ηλικιωμένη στην Αιγιαλεία, αλλά τους την έφερε εκείνη - Οι... λογιστές κατέληξαν με χειροπέδες

Οι δράστες επικαλούνταν δήθεν πρόστιμα της εφορίας και ζητούσαν από τα θύματά τους χρήματα και κοσμήματα





Πρόκειται για δύο άνδρες και μία ανήλικη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα.







Η ηλικιωμένη που κατάλαβε την απάτη και ειδοποίησε την αστυνομία Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή (1/11), όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στην Αιγιαλεία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία.



Στη συνέχεια, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, από όπου θα τα παραλάμβαναν συνεργοί του.







Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ έσπευσαν στην κατοικία της, όπου εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να προσεγγίζουν το σημείο με αυτοκίνητο.



Μόλις οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ακολούθησαν αναζητήσεις, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν λίγο αργότερα το όχημα σε περιοχή της Αιγιαλείας.



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Πέντε ακόμη περιπτώσεις απάτης και λεία 10.000 ευρώ Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, φέρονται να εμπλέκονται σε ακόμη πέντε περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι τέσσερις παρέμειναν στο στάδιο της απόπειρας.



Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν το διήμερο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ μεταξύ των αντικειμένων που απέσπασαν οι δράστες περιλαμβάνονται κοσμήματα και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας.



Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ο ρόλος της 17χρονης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αναλάβει μαζί με έναν από τους δύο συλληφθέντες την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων από τα θύματα.



Στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και μιας 17χρονης, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Αιγιαλεία , εξαρθρώνοντας συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενη ότι ενεργούσε για λογαριασμό λογιστών και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιβολή προστίμων από την εφορία.Πρόκειται για δύο άνδρες και μία ανήλικη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα.Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων της 17χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή (1/11), όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στην Αιγιαλεία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία.Στη συνέχεια, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της και να τα αφήσει έξω από το σπίτι, από όπου θα τα παραλάμβαναν συνεργοί του.Ωστόσο, η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ έσπευσαν στην κατοικία της, όπου εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να προσεγγίζουν το σημείο με αυτοκίνητο.Μόλις οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ακολούθησαν αναζητήσεις, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν λίγο αργότερα το όχημα σε περιοχή της Αιγιαλείας.Οι τρεις επιβαίνοντες προσήχθησαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου συνελήφθησαν.Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, φέρονται να εμπλέκονται σε ακόμη πέντε περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι τέσσερις παρέμειναν στο στάδιο της απόπειρας.Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν το διήμερο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ μεταξύ των αντικειμένων που απέσπασαν οι δράστες περιλαμβάνονται κοσμήματα και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας.Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ο ρόλος της 17χρονης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αναλάβει μαζί με έναν από τους δύο συλληφθέντες την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων από τα θύματα.

Πώς δρούσε η συμμορία Τα μέλη της συμμορίας είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, με στόχο κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.



Αρχικά, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενα τους λογιστές. Στη συνέχεια, επικαλούνταν δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, προειδοποιώντας για πρόστιμα ή υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να διαγράψουν οφειλές που υποτίθεται ότι είχαν επιβληθεί από την εφορία.



Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να πείσουν τους ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα, αφήνοντάς τα σε προκαθορισμένα σημεία, ώστε να τα παραλάβουν οι συνεργοί τους.



Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες ως μέσο τέλεσης των απατών, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της ανήλικης.



Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.