«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε» - «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα;»: Οι διάλογοι του ζεύγους των απατεώνων της ΜΚΟ για τις σπατάλες τους
«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε» - «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα;»: Οι διάλογοι του ζεύγους των απατεώνων της ΜΚΟ για τις σπατάλες τους
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη του ελληνικού FBI και παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται τα μέλη της ΜΚΟ να μιλούν για χρήματα από εράνους και δωρεές
Προκλητικές και αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των αδίστακτων μελών της οργάνωσης που θησαύριζαν στις πλάτες βαριά άρρωστων παιδιών.
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη του ελληνικού FBI και παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται τα μέλη της ΜΚΟ να μιλούν για χρήματα από εράνους και δωρεές.
Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ του πρόεδρου της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του:
Σύντροφος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.
Πρόεδρος: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.
Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.
Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο...; Ή όχι;
Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,
Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,
Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν..., δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την ..., απλά έχει πρόβλημα σήμερα η ... και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλ... τώρα;
Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;
Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.
Στις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη του ελληνικού FBI και παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγονται τα μέλη της ΜΚΟ να μιλούν για χρήματα από εράνους και δωρεές.
Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ του πρόεδρου της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του:
«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα;»
Σύντροφος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.
Πρόεδρος: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.
Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.
Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο...; Ή όχι;
Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,
Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,
Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν..., δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την ..., απλά έχει πρόβλημα σήμερα η ... και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλ... τώρα;
Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;
Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.
Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.
Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η .... Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.
Πρόεδρος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.
Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;
Πρόεδρος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;
Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο ... μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, ... και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.
Πρόεδρος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.
Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.
Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.
Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «...». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε...
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που ακούγεται να μιλά η βασική κατηγορούμενη με τη μητέρα της και να της λέει ότι δεν την νοιάζουν τα λεφτά.
Μητέρα: (ακατάληπτο) την αγάπη μου και μόλις πάρω τα λεφτά από το ενοίκιο.
Κατηγορούμενη: Αχ μαμά.
Μητέρα: Από τον Α.
Κατηγορούμενη: Δεν με νοιάζουν.
Μητέρα: Θα στα δώσω εγώ.
Κατηγορούμενη: Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;
Χαρακτηριστική είναι και μια συνομιλία μεταξύ της βασικής κατηγορούμενης και μίας υπαλλήλου κλινικής με την πρώτη να λέει στη δεύτερη ότι δεν την νοιάζει το κόστος.
Κατηγορούμενη: Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για την δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νοιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω.
Υπάλληλος: Ωραία θα τα πείτε με, τότε ..., είναι πάρα πολύ καλή.
Κατηγορούμενη: Τέλεια.
Υπάλληλος: Ε, τώρα, ε, ότι άλλο θέλετε την ρωτάτε.
Κατηγορούμενη: Τέλεια.
Σε αναρτήσεις του στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίζεται σε φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό και στιγμές αναψυχής, προβάλλοντας μια προσωπική καθημερινότητα διαφορετική από εκείνη που συνήθως αποτυπωνόταν στις δημόσιες εκκλήσεις του σωματείου:
Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η .... Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.
Πρόεδρος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.
Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;
Πρόεδρος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;
Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο ... μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, ... και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.
Πρόεδρος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.
Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.
Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.
Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «...». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε...
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που ακούγεται να μιλά η βασική κατηγορούμενη με τη μητέρα της και να της λέει ότι δεν την νοιάζουν τα λεφτά.
«Νομίζεις ότι με νοιάζουν τα λεφτά;»
Μητέρα: (ακατάληπτο) την αγάπη μου και μόλις πάρω τα λεφτά από το ενοίκιο.
Κατηγορούμενη: Αχ μαμά.
Μητέρα: Από τον Α.
Κατηγορούμενη: Δεν με νοιάζουν.
Μητέρα: Θα στα δώσω εγώ.
Κατηγορούμενη: Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;
Χαρακτηριστική είναι και μια συνομιλία μεταξύ της βασικής κατηγορούμενης και μίας υπαλλήλου κλινικής με την πρώτη να λέει στη δεύτερη ότι δεν την νοιάζει το κόστος.
«Θέλω να νοιώσω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά»
Κατηγορούμενη: Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για την δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νοιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω.
Υπάλληλος: Ωραία θα τα πείτε με, τότε ..., είναι πάρα πολύ καλή.
Κατηγορούμενη: Τέλεια.
Υπάλληλος: Ε, τώρα, ε, ότι άλλο θέλετε την ρωτάτε.
Κατηγορούμενη: Τέλεια.
Σε αναρτήσεις του στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίζεται σε φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό και στιγμές αναψυχής, προβάλλοντας μια προσωπική καθημερινότητα διαφορετική από εκείνη που συνήθως αποτυπωνόταν στις δημόσιες εκκλήσεις του σωματείου:
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