Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες με δήθεν εράνους - Μπλόκαραν τον λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο



Απενεργοποίησαν λογαριασμό μητέρας παιδιού με καρκίνο



Δεν έδιναν τα χρήματα στις οικογένειες, ψώνιζαν σε πολυτελή καταστήματα και διέμεναν σε πολυτελή ξενοδοχεία

αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους, διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών, χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.



Ποδοσφαιρικοί αγώνες



Έκλεψαν πάνω από 2 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για παιδιά

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργειαΠαράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σεχρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ.Επίσης, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να εμφανίζονται οι ροές των παράνομων εσόδων ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά, εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ωςκαι χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.Ως προς τη δεύτερη υποομάδα, προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα μέλη (τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο), τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στηκατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγήαγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού 1.000 ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό.Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.8 κινητά τηλέφωνα,2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων,2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,7 τσάντες και 2 πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας,3 ρολόγια επώνυμων εταιρειώνμπλοκ κενών συναλλαγματικών14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώεπιταγή αξίας 48.150 ευρώ,ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ καιτο χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου - ΜΚΟ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.