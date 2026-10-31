Αθήνα: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε και δεν το κατάλαβε - Δείτε το απίστευτο βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε και δεν το κατάλαβε - Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μια γυναίκα στο τιμόνι, ένα αυτοκίνητο με ζημιές στο εμπρός μέρος και δυσκολία ακόμη και στην ομιλία. Το περιστατικό σε κεντρική λεωφόρο της Αθήνας αποτυπώνει τον κίνδυνο της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αθήνα: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε και δεν το κατάλαβε - Δείτε το απίστευτο βίντεο
UPD:

Η γυναίκα είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο, σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να συνεχίσει με ασφάλεια την οδήγηση. Όσοι την πλησίασαν διαπίστωσαν ότι δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει, ενώ έδειχνε να μην έχει σαφή αντίληψη του τι είχε συμβεί και πού κατευθυνόταν.

Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές. Η ίδια, ωστόσο, δεν θυμόταν να έχει τρακάρει, στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ανησυχητική την περιγραφή του περιστατικού. Οι ζημιές από μόνες τους δεν αποσαφηνίζουν τι είχε προηγηθεί ή πώς προκλήθηκαν.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης