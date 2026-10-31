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Αθήνα: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε και δεν το κατάλαβε - Δείτε το απίστευτο βίντεο
Μια γυναίκα στο τιμόνι, ένα αυτοκίνητο με ζημιές στο εμπρός μέρος και δυσκολία ακόμη και στην ομιλία. Το περιστατικό σε κεντρική λεωφόρο της Αθήνας αποτυπώνει τον κίνδυνο της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η γυναίκα είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο, σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να συνεχίσει με ασφάλεια την οδήγηση. Όσοι την πλησίασαν διαπίστωσαν ότι δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει, ενώ έδειχνε να μην έχει σαφή αντίληψη του τι είχε συμβεί και πού κατευθυνόταν.
Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές. Η ίδια, ωστόσο, δεν θυμόταν να έχει τρακάρει, στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ανησυχητική την περιγραφή του περιστατικού. Οι ζημιές από μόνες τους δεν αποσαφηνίζουν τι είχε προηγηθεί ή πώς προκλήθηκαν.
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