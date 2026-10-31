Ορφέας Αυγουστίδης για τη γνωριμία με τη σύζυγό του: Τη δεύτερη μέρα που τη συνάντησα της ζήτησα συγγνώμη που την κοιτούσα και πήρα το τηλέφωνό της
Ορφέας Αυγουστίδης για τη γνωριμία με τη σύζυγό του: Τη δεύτερη μέρα που τη συνάντησα της ζήτησα συγγνώμη που την κοιτούσα και πήρα το τηλέφωνό της
Ο ηθοποιός και η Γεωργία Κρασσά μετρούν τέσσερα χρόνια γάμου - Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά
Τη γνωριμία με τη σύζυγό του περιέγραψε ο Ορφέας Αυγουστίδης, αποκαλύπτοντας πως την είδε ενώ έκανε ποδήλατο και περνούσε από το μαγαζί που εκείνη δούλευε. Τη δεύτερη ημέρα που τη συνάντησε ξανά απολογήθηκε επειδή την κοιτούσε και ζήτησε το τηλέφωνό της.
Ο ηθοποιός, ο οποίος μετρά τέσσερα χρόνια γάμου με τη Γεωργία Κρασσά και μαζί της έχει αποκτήσει δύο παιδιά, μίλησε για τον γάμο τους βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης εξήγησε πως προσπάθησε να κάνει φιγούρα στη σύζυγό του: «Έκανα ποδήλατο και περνούσα και από το μαγαζί που δούλευε. Ορθοπεταλιά πάντα, δυναμική, ότι δεν μασάω. Κοντοστέκομαι να δω μήπως βγήκε η αλυσίδα. Κατεβαίνω από το ποδήλατο, ρίχνω ένα χαμόγελο ότι "τώρα εγώ θα βάλω την αλυσίδα με το ένα χέρι" και βάζω την αλυσίδα με μία κίνηση. Της Γεωργίας της έπεσαν τα πράγματα από το χέρι. Ξαναπήγα την άλλη μέρα, της ζήτησα συγγνώμη για τα καμώματά μου. Της λέω "Συγγνώμη που ήρθα χθες και σε κοιτούσα έτσι. Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με τα social, θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου;". Κάπως έτσι», είπε με χιούμορ.
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Το ζευγάρι απέκτησε το δεύτερο παιδί του τον Αύγουστο, με τον ηθοποιό να αναφέρει πως μετά τη γέννηση της κόρης του, είναι και οι δύο πιο χαλαροί ως γονείς: «Το άγχος δεν διπλασιάστηκε. Θα έλεγα ότι μειώθηκε. Είμαστε πολύ πιο "εκεί" με τη Γεωργία. Συνεννοούμαστε περισσότερο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Στην αρχή υπήρχε αυτό το "εσύ πώς;" και να συμφωνήσουμε πώς θα κινηθούμε σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση. Ήταν ένας διάλογος που άνοιγε καθημερινά», επισήμανε, ωστόσο τόνισε πως: «Λείπει το άγχος, αυτό το στρες που κάνει τα πράγματα δύσκολα».
Όπως ανέφερε, η μητέρα του μόλις είδε την κόρη τους, δήλωσε πως της μοιάζει, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να σημειώνει με χιούμορ: «Τα μωρά στην αρχή είναι τσαλακωμένα και τέσσερα λεπτά είναι διαφορετικά. Πήγα πάνω τη δω στο δωμάτιο μετά και δεν τη γνώρισα».
Όσον αφορά στον γάμο του με τη Γεωργία Κρασσά, ο ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έγινε στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του: «Παντρευτήκαμε σε κτήμα στο Κορωπί, γιατί θέλαμε να είναι δίπλα οι φίλοι μας, πέρα από τους συγγενείς που μας έκαναν την τιμή και ήρθαν, αυτοί που ήταν πιο μακριά, και ήταν πολύ λιγότεροι από τους φίλους. Οι φίλοι που ήταν στην Αθήνα, δεν θα ερχόντουσαν αν έπρεπε να πάρουν αεροπλάνα και καράβια, θα ερχόντουσαν πολύ λιγότεροι», είπε.
Η υποκριτική μπήκε στη ζωή του τυχαία κατά κάποιον τρόπο: «Δεν ήταν συνειδητή απόφαση. Πήγα σε μια σχολή σκηνοθεσίας. Δυσκολευόμουν να παίξω και έδωσα σε μια Δραματική σχολή για να συμπληρωθούν περισσότερο οι σπουδές, παράλληλα με τη σκηνοθεσία», εξήγησε.
«Στην αρχή δεν την πήρα πολύ σοβαρά τη δουλειά. Μετά ήρθε ο ρόλος για την ταινία στο “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο”», ανέφερε ακόμη και συμπλήρωσε πως έμαθε κρητικά «εξαιτίας» του χαρακτήρα που υποδύθηκε.
Ο ηθοποιός, ο οποίος μετρά τέσσερα χρόνια γάμου με τη Γεωργία Κρασσά και μαζί της έχει αποκτήσει δύο παιδιά, μίλησε για τον γάμο τους βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης εξήγησε πως προσπάθησε να κάνει φιγούρα στη σύζυγό του: «Έκανα ποδήλατο και περνούσα και από το μαγαζί που δούλευε. Ορθοπεταλιά πάντα, δυναμική, ότι δεν μασάω. Κοντοστέκομαι να δω μήπως βγήκε η αλυσίδα. Κατεβαίνω από το ποδήλατο, ρίχνω ένα χαμόγελο ότι "τώρα εγώ θα βάλω την αλυσίδα με το ένα χέρι" και βάζω την αλυσίδα με μία κίνηση. Της Γεωργίας της έπεσαν τα πράγματα από το χέρι. Ξαναπήγα την άλλη μέρα, της ζήτησα συγγνώμη για τα καμώματά μου. Της λέω "Συγγνώμη που ήρθα χθες και σε κοιτούσα έτσι. Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με τα social, θα μου δώσεις το τηλέφωνό σου;". Κάπως έτσι», είπε με χιούμορ.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι απέκτησε το δεύτερο παιδί του τον Αύγουστο, με τον ηθοποιό να αναφέρει πως μετά τη γέννηση της κόρης του, είναι και οι δύο πιο χαλαροί ως γονείς: «Το άγχος δεν διπλασιάστηκε. Θα έλεγα ότι μειώθηκε. Είμαστε πολύ πιο "εκεί" με τη Γεωργία. Συνεννοούμαστε περισσότερο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Στην αρχή υπήρχε αυτό το "εσύ πώς;" και να συμφωνήσουμε πώς θα κινηθούμε σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση. Ήταν ένας διάλογος που άνοιγε καθημερινά», επισήμανε, ωστόσο τόνισε πως: «Λείπει το άγχος, αυτό το στρες που κάνει τα πράγματα δύσκολα».
Όπως ανέφερε, η μητέρα του μόλις είδε την κόρη τους, δήλωσε πως της μοιάζει, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να σημειώνει με χιούμορ: «Τα μωρά στην αρχή είναι τσαλακωμένα και τέσσερα λεπτά είναι διαφορετικά. Πήγα πάνω τη δω στο δωμάτιο μετά και δεν τη γνώρισα».
Όσον αφορά στον γάμο του με τη Γεωργία Κρασσά, ο ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έγινε στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του: «Παντρευτήκαμε σε κτήμα στο Κορωπί, γιατί θέλαμε να είναι δίπλα οι φίλοι μας, πέρα από τους συγγενείς που μας έκαναν την τιμή και ήρθαν, αυτοί που ήταν πιο μακριά, και ήταν πολύ λιγότεροι από τους φίλους. Οι φίλοι που ήταν στην Αθήνα, δεν θα ερχόντουσαν αν έπρεπε να πάρουν αεροπλάνα και καράβια, θα ερχόντουσαν πολύ λιγότεροι», είπε.
Η υποκριτική μπήκε στη ζωή του τυχαία κατά κάποιον τρόπο: «Δεν ήταν συνειδητή απόφαση. Πήγα σε μια σχολή σκηνοθεσίας. Δυσκολευόμουν να παίξω και έδωσα σε μια Δραματική σχολή για να συμπληρωθούν περισσότερο οι σπουδές, παράλληλα με τη σκηνοθεσία», εξήγησε.
«Στην αρχή δεν την πήρα πολύ σοβαρά τη δουλειά. Μετά ήρθε ο ρόλος για την ταινία στο “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο”», ανέφερε ακόμη και συμπλήρωσε πως έμαθε κρητικά «εξαιτίας» του χαρακτήρα που υποδύθηκε.
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