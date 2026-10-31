Ορφέας Αυγουστίδης για τη γνωριμία με τη σύζυγό του: Τη δεύτερη μέρα που τη συνάντησα της ζήτησα συγγνώμη που την κοιτούσα και πήρα το τηλέφωνό της

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Το ζευγάρι απέκτησε το δεύτερο παιδί του τον Αύγουστο, με τον ηθοποιό να αναφέρει πως μετά τη γέννηση της κόρης του, είναι και οι δύο πιο χαλαροί ως γονείς: «Το άγχος δεν διπλασιάστηκε. Θα έλεγα ότι μειώθηκε. Είμαστε πολύ πιο "εκεί" με τη Γεωργία. Συνεννοούμαστε περισσότερο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Στην αρχή υπήρχε αυτό το "εσύ πώς;" και να συμφωνήσουμε πώς θα κινηθούμε σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση. Ήταν ένας διάλογος που άνοιγε καθημερινά», επισήμανε, ωστόσο τόνισε πως: «Λείπει το άγχος, αυτό το στρες που κάνει τα πράγματα δύσκολα».Όπως ανέφερε, η μητέρα του μόλις είδε την κόρη τους, δήλωσε πως της μοιάζει, με τον Ορφέα Αυγουστίδη να σημειώνει με χιούμορ: «Τα μωρά στην αρχή είναι τσαλακωμένα και τέσσερα λεπτά είναι διαφορετικά. Πήγα πάνω τη δω στο δωμάτιο μετά και δεν τη γνώρισα».Όσον αφορά στον γάμο του με τη Γεωργία Κρασσά, ο ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έγινε στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής του: «Παντρευτήκαμε σε κτήμα στο Κορωπί, γιατί θέλαμε να είναι δίπλα οι φίλοι μας, πέρα από τους συγγενείς που μας έκαναν την τιμή και ήρθαν, αυτοί που ήταν πιο μακριά, και ήταν πολύ λιγότεροι από τους φίλους. Οι φίλοι που ήταν στην Αθήνα, δεν θα ερχόντουσαν αν έπρεπε να πάρουν αεροπλάνα και καράβια, θα ερχόντουσαν πολύ λιγότεροι», είπε.Η υποκριτική μπήκε στη ζωή του τυχαία κατά κάποιον τρόπο: «Δεν ήταν συνειδητή απόφαση. Πήγα σε μια σχολή σκηνοθεσίας. Δυσκολευόμουν να παίξω και έδωσα σε μια Δραματική σχολή για να συμπληρωθούν περισσότερο οι σπουδές, παράλληλα με τη σκηνοθεσία», εξήγησε.«Στην αρχή δεν την πήρα πολύ σοβαρά τη δουλειά. Μετά ήρθε ο ρόλος για την ταινία στο “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο”», ανέφερε ακόμη και συμπλήρωσε πως έμαθε κρητικά «εξαιτίας» του χαρακτήρα που υποδύθηκε.