«Χτυπήστε χωρίς γεωγραφικά όρια»: Εντολή Χαμενεΐ για αντίποινα σε ενδεχόμενη νέα επίθεση των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες οδηγίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη, την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, με την ιρανική πλευρά να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες αποτροπής μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα