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Παιδί έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
Παιδί έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
Το 5χρονο βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά
Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένα παιδί 6ετών, που έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία», στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου όταν το παιδί βρισκόταν μαζί με την μητέρα του και φαίνεται ότι ξέφυγε της προσοχής της και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το παιδί εν ζωή στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου όταν το παιδί βρισκόταν μαζί με την μητέρα του και φαίνεται ότι ξέφυγε της προσοχής της και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το παιδί εν ζωή στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
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