Παιδί έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Εμπορικό κέντρο Θεσσαλονίκη Παιδί Τραυματισμός

Παιδί έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη

Το 5χρονο βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά

Παιδί έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένα παιδί 6ετών, που έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία», στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου όταν το παιδί βρισκόταν μαζί με την μητέρα του και φαίνεται ότι ξέφυγε της προσοχής της και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το παιδί εν ζωή στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

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