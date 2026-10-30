Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας που κοιτούσαμε μαζί
Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας που κοιτούσαμε μαζί
Δεν έχω κάνει ούτε διακοπές από τότε που έφυγε, πρόσθεσε συγκινημένη η χήρα του δημοσιογράφου
Από το σπίτι που έμενε με τον Κώστα Χαρδαβέλλα έφυγε η Μαρία Παναγοπούλου, καθώς, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να αντικρίζει τη θέα της θάλασσα που κάποτε κοιτούσαν μαζί.
Η χήρα του δημοσιογράφου, εξήγησε πως πλέον εκεί μένει ο γιος τους με τη σύντροφό του και η ίδια βρίσκεται σε άλλη κατοικία. Κατά την εξομολόγησή της στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, επισήμανε πως πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τις «κυνηγούσαν» πια οι κοινές τους αναμνήσεις, ωστόσο διαπίστωσε πως αυτό δεν είναι αλήθεια και παλεύει καθημερινά για να μπορεί να το διαχειριστεί.
Η Μαρία Παναγοπούλου δήλωσε πως ούτε διακοπές δεν έχει καταφέρει να πάει σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, καθώς δεν αντέχει να βλέπει τη θάλασσα: «Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Και ακόμη δεν έχω καταφέρει να αντικρίσω τη θάλασσα και δεν έχω κάνει και διακοπές από τότε που έφυγε ο Κώστας. Δεν μπορώ, δεν θέλω τη θάλασσα. Τη βλέπαμε μαζί τη θάλασσα και τώρα δεν μπορώ. Έφυγα, λοιπόν, από το σπίτι με σκοπό να το νοικιάσουμε και όταν έφτασε αυτή η ώρα, μου είπε ο γιος μου "Ρε μαμά, δεν μπορώ να το νοικιάσω, δεν γίνεται να φύγω εγώ από εδώ". Και τώρα ζει εκεί με το κορίτσι του. Είμαι πανευτυχής πεθερά», είπε.
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Έπειτα, συμπλήρωσε: «Πήγα σε ένα άλλο σπίτι, νομίζοντας η χαζούλα ότι θα αφήσω πίσω τις αναμνήσεις που με πονάνε. Δεν τις αφήνεις τις αναμνήσεις. Μόνο τη θάλασσα άφησα. Οι αναμνήσεις είναι μαζί σου όπου κι αν πας. Τώρα, μετά από 22 μήνες το στοίχημα είναι να κρατήσω τις αναμνήσεις σαν τύχη, ευλογία που τις έζησα, γιατί είμαι μία πολύ τυχερή γυναίκα. Έζησα με έναν εκπληκτικό σύντροφο, έζησα πολλές ζωές μαζί του. Προσπαθώ να βάζω τη λογική μου που μου λέει "Μαρία, έλα είσαι τυχερή", αλλά το πένθος δεν μπορείς να το διαχειριστείς με τη λογική. Η λογική θέλει αποδείξεις και δεν ξέρεις πού είναι ο άνθρωπός σου... Και επειδή δεν έχεις στοιχεία για όλα αυτά, έρχεται το συναίσθημα και την καταπλακώνει τη λογική. Θα τα καταφέρω, το ξέρω ότι θα τα καταφέρω».
Με συγκίνηση, σε άλλο σημείο, αποκάλυψε τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο από εκείνον: «Ακόμη και στη μεγάλη δυσκολία, υπήρχε ένα "ψέμα" του, που την έκανε να φαντάζει σαν να λες "έλα μωρέ πάμε, δεν είναι Γολγοθάς, μια ανηφορίτσα είναι", ενώ μπορεί να ήταν Γολγοθάς».
Για την αγάπη που έτρεψε ο δημοσιογράφος για τη δουλειά του, σημείωσε: «Ο Κώστας τη δουλειά του την είχε κομμάτι της ζωής του, δεν ήταν δουλειά για τον Κώστα. Όπως ανέπνεε και ζούσε μαζί μας, ζούσε και για τη δουλειά του».
Και πρόσθεσε: «Πέρα από το παιδί μας που είναι ό,τι πολυτιμότερο, ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς που μου άφησε είναι η αγάπη του κόσμου και ένα πεντακάθαρο όνομα, που στη δημοσιογραφία δεν είναι κανόνας. Δεν φεύγουν όλοι οι δημοσιογράφοι αφήνοντας πίσω ένα καθαρό όνομα».
Η Μαρία Παναγοπούλου κατέληξε λέγοντας: «Η περιουσία που μου άφησε είναι ότι με έχει μάθει να βλέπω τα πράγματα με μία άλλη ματιά και πολλές φορές παρακολουθώ την επικαιρότητα και λέω "αχ μωρέ Κώστα, αν ήσουν εδώ θα έβαζες αυτό που πάντα είχε επίκεντρο τον άνθρωπο". Τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που πονάει, που τσακωνόμασταν στον δρόμο γιατί αργούσαμε να πάμε κάπου επειδή μιλούσε 45 λεπτά για να ακούσει το πρόβλημα όποιου μας σταματούσε στον δρόμο. Άκουγε πολύ τον κόσμο και όταν δεν μπορούσε να βοηθήσει, στεναχωριόταν».
Η χήρα του δημοσιογράφου, εξήγησε πως πλέον εκεί μένει ο γιος τους με τη σύντροφό του και η ίδια βρίσκεται σε άλλη κατοικία. Κατά την εξομολόγησή της στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, επισήμανε πως πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τις «κυνηγούσαν» πια οι κοινές τους αναμνήσεις, ωστόσο διαπίστωσε πως αυτό δεν είναι αλήθεια και παλεύει καθημερινά για να μπορεί να το διαχειριστεί.
Η Μαρία Παναγοπούλου δήλωσε πως ούτε διακοπές δεν έχει καταφέρει να πάει σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, καθώς δεν αντέχει να βλέπει τη θάλασσα: «Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Και ακόμη δεν έχω καταφέρει να αντικρίσω τη θάλασσα και δεν έχω κάνει και διακοπές από τότε που έφυγε ο Κώστας. Δεν μπορώ, δεν θέλω τη θάλασσα. Τη βλέπαμε μαζί τη θάλασσα και τώρα δεν μπορώ. Έφυγα, λοιπόν, από το σπίτι με σκοπό να το νοικιάσουμε και όταν έφτασε αυτή η ώρα, μου είπε ο γιος μου "Ρε μαμά, δεν μπορώ να το νοικιάσω, δεν γίνεται να φύγω εγώ από εδώ". Και τώρα ζει εκεί με το κορίτσι του. Είμαι πανευτυχής πεθερά», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, συμπλήρωσε: «Πήγα σε ένα άλλο σπίτι, νομίζοντας η χαζούλα ότι θα αφήσω πίσω τις αναμνήσεις που με πονάνε. Δεν τις αφήνεις τις αναμνήσεις. Μόνο τη θάλασσα άφησα. Οι αναμνήσεις είναι μαζί σου όπου κι αν πας. Τώρα, μετά από 22 μήνες το στοίχημα είναι να κρατήσω τις αναμνήσεις σαν τύχη, ευλογία που τις έζησα, γιατί είμαι μία πολύ τυχερή γυναίκα. Έζησα με έναν εκπληκτικό σύντροφο, έζησα πολλές ζωές μαζί του. Προσπαθώ να βάζω τη λογική μου που μου λέει "Μαρία, έλα είσαι τυχερή", αλλά το πένθος δεν μπορείς να το διαχειριστείς με τη λογική. Η λογική θέλει αποδείξεις και δεν ξέρεις πού είναι ο άνθρωπός σου... Και επειδή δεν έχεις στοιχεία για όλα αυτά, έρχεται το συναίσθημα και την καταπλακώνει τη λογική. Θα τα καταφέρω, το ξέρω ότι θα τα καταφέρω».
Με συγκίνηση, σε άλλο σημείο, αποκάλυψε τι είναι αυτό που της λείπει περισσότερο από εκείνον: «Ακόμη και στη μεγάλη δυσκολία, υπήρχε ένα "ψέμα" του, που την έκανε να φαντάζει σαν να λες "έλα μωρέ πάμε, δεν είναι Γολγοθάς, μια ανηφορίτσα είναι", ενώ μπορεί να ήταν Γολγοθάς».
Για την αγάπη που έτρεψε ο δημοσιογράφος για τη δουλειά του, σημείωσε: «Ο Κώστας τη δουλειά του την είχε κομμάτι της ζωής του, δεν ήταν δουλειά για τον Κώστα. Όπως ανέπνεε και ζούσε μαζί μας, ζούσε και για τη δουλειά του».
Και πρόσθεσε: «Πέρα από το παιδί μας που είναι ό,τι πολυτιμότερο, ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς που μου άφησε είναι η αγάπη του κόσμου και ένα πεντακάθαρο όνομα, που στη δημοσιογραφία δεν είναι κανόνας. Δεν φεύγουν όλοι οι δημοσιογράφοι αφήνοντας πίσω ένα καθαρό όνομα».
Η Μαρία Παναγοπούλου κατέληξε λέγοντας: «Η περιουσία που μου άφησε είναι ότι με έχει μάθει να βλέπω τα πράγματα με μία άλλη ματιά και πολλές φορές παρακολουθώ την επικαιρότητα και λέω "αχ μωρέ Κώστα, αν ήσουν εδώ θα έβαζες αυτό που πάντα είχε επίκεντρο τον άνθρωπο". Τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που πονάει, που τσακωνόμασταν στον δρόμο γιατί αργούσαμε να πάμε κάπου επειδή μιλούσε 45 λεπτά για να ακούσει το πρόβλημα όποιου μας σταματούσε στον δρόμο. Άκουγε πολύ τον κόσμο και όταν δεν μπορούσε να βοηθήσει, στεναχωριόταν».
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