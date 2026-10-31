Αστυνομικοί στη Λεμεσό μεταμφιέζονται σε διανομείς για να βρουν αυτούς που ληστεύουν αλλοδαπούς ντελιβεράδες

Ληστείες ή ρατσιστική βία;

Αστυνομικοί με μοτοποδήλατα διανομής

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο πίσω από ορισμένες επιθέσεις βρίσκονται οι ίδιες ομάδες, χωρίς να θεωρεί δεδομένο ότι όλες οι υποθέσεις συνδέονται.Οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν κυρίως στο οικονομικό κίνητρο. Οι δράστες φαίνεται να επιλέγουν εργαζομένους που μετακινούνται μόνοι και ενδέχεται να έχουν μαζί τους μετρητά. Ωστόσο, δεν συνοδεύονται όλες οι επιθέσεις από κλοπή, ενώ οι συχνές καταγγελίες αλλοδαπών εργαζομένων δημιουργούν ερωτήματα για ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα.Ο διανομέας Αμπντούλ, μιλώντας στην τηλεόραση του Sigma, περιέγραψε τον φόβο που αισθάνεται όταν εργάζεται τη νύχτα. Ανέφερε ότι κάποια φορά φοβήθηκε τόσο πολύ ώστε ζήτησε από φίλο του να τον συνοδεύσει στις παραδόσεις.Ο συνάδελφός του, Σαΐντ, κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί προσβολές για την καταγωγή και το χρώμα του δέρματός του. Περιέγραψε επίσης ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού, κατά την οποία του αφαίρεσαν χρήματα, κινητό τηλέφωνο και την παραγγελία που μετέφερε.Οι μαρτυρίες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές βίας. Δεν αποδεικνύουν, ωστόσο, ότι όλες οι καταγγελλόμενες επιθέσεις έχουν ρατσιστικό κίνητρο, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί στις συγκεκριμένες αστυνομικές έρευνες.Ο Βοηθός Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, επιβεβαίωσε ότι εφαρμόζεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αστυνομικούς υπό κάλυψη με μοτοποδήλατα παρόμοια με αυτά των διανομέων.Παράλληλα, πραγματοποιούνται αυξημένες περιπολίες και στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ ειδική ανακριτική ομάδα του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού εξετάζει όλες τις υποθέσεις, αναζητώντας κοινά στοιχεία και πιθανές διασυνδέσεις. Από τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση δεν προκύπτει μία συγκεκριμένη περιοχή στην οποία περιορίζονται οι επιθέσεις.Ο Κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, έχει προτείνει στις εταιρείες διανομής τη δημιουργία ειδικού κουμπιού κινδύνου, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία. Η πρόταση παραμένει υπό εξέταση.Στο μεταξύ, οι διανομείς συνεχίζουν να εργάζονται, συχνά μέχρι τα ξημερώματα, γνωρίζοντας ότι μια συνηθισμένη παραγγελία μπορεί να καταλήξει σε επίθεση. Και η Αστυνομία επιχειρεί πλέον να βρίσκεται στους ίδιους δρόμους, ακόμη και μεταμφιεσμένη σε διανομέα φαγητού.