Γάμος υπερπαραγωγή στην Κρήτη με 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάρους, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Γάμος Προφήτης Ηλίας Εκκλησία

Γάμος υπερπαραγωγή στην Κρήτη με 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάρους, δείτε βίντεο

Η γαμήλια πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο χωριό Προφήτης Ηλίας

Γάμος υπερπαραγωγή στην Κρήτη με 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάρους, δείτε βίντεο
46 ΣΧΟΛΙΑ
Συνοδευόμενος από 14 καβαλάρηδες από περιοχές της Κρήτης έφτασε στην εκκλησία γαμπρός στην Κρήτη. Το ζευγάρι, είχε στον γάμο του 14 κουμπάρους.

Η γαμήλια πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου ο γαμπρός έφτασε έφιππος, περιμένοντας την αγαπημένη του για την τέλεση του μυστηρίου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο Στέλιος Παντεχάκης και η Δέσποινα Κουνάλη επέλεξαν να συνδυάσουν την ημέρα του γάμου τους με καβαλάρηδες από ολόκληρο το νησί. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελετής αποτέλεσε και ο αριθμός των κουμπάρων, καθώς συνολικά 14 πρόσωπα ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο.

Την άφιξη του γαμπρού και τις λεπτομέρειες του γάμου κατέγραψε το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».

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