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Τουρκία: Συνελήφθη ο CEO του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης για το σκάνδαλο των funds
Τουρκία: Συνελήφθη ο CEO του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης για το σκάνδαλο των funds
Ο Κορκμάζ Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Διευρύνεται η έρευνα για τη χειραγώγηση μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει χάσει 25% από τις αρχές Σεπτεμβρίου
Στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκιούν, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος κατέχει επίσης τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων.
Η σύλληψή του σηματοδοτεί νέα διεύρυνση της έρευνας για καταγγελλόμενες πρακτικές χειραγώγησης επενδυτικών κεφαλαίων και μετοχών, η οποία έχει ήδη επεκταθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης, ως ύποπτος, ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ.
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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος κατέχει επίσης τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων.
Η σύλληψή του σηματοδοτεί νέα διεύρυνση της έρευνας για καταγγελλόμενες πρακτικές χειραγώγησης επενδυτικών κεφαλαίων και μετοχών, η οποία έχει ήδη επεκταθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης, ως ύποπτος, ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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