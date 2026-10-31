Η Bread Factory ζητά αποδέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών: «Δεν έχουμε σχέση με το Χωριάτικο» - Στον αέρα 1.000 εργαζόμενοι
Η Bread Factory ζητά αποδέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών: «Δεν έχουμε σχέση με το Χωριάτικο» - Στον αέρα 1.000 εργαζόμενοι
Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα του «Χωριάτικου» και προειδοποιεί για αδυναμία πληρωμής μισθών και προμηθευτών
Την άμεση αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της και των οκτώ εταιρειών που λειτουργούν καταστήματα του δικτύου Bread Factory ζητά η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με υπόμνημα που κατέθεσε στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Όπως τονίζεται στο υπόμνημα οι εννέα εταιρείες που επηρεάζονται από τη δέσμευση των λογαριασμών στο πλαίσιο των ερευνών για το κύκλωμα του Χωριάτικου, δεν έχουν καμία εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τους κατηγορούμενους και το δίκτυό τους, αφού η εμπορική ονομασία Bread Factory έχει μεταβιβαστεί.
Στο υπόμνημα, που κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, και υπογράφεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτριο Γρίβα, επισημαίνεται ότι αν οι λογαριασμοί παραμείνουν δεσμευμένοι τότε απειλείται η λειτουργία των καταστημάτων που μέσα σε επτά μήνες έχει αποδώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και απασχολεί περίπου χίλιους εργαζομένους.
«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη, πιθανότατα λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Στο υπόμνημα παρατίθεται αναλυτικά η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, με στόχο να αποδειχθεί ότι το σημερινό δίκτυο Bread Factory αποτελεί διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από εκείνη που συνδέθηκε στο παρελθόν με την εμπορική ονομασία και τον Γιαννακόπουλο.
Η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυπριακή Yelisee Limited, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, το 70% της τελευταίας ανήκει στην Pablania Limited, μέσω της οποίας συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz, ο οποίος δραστηριοποιείται επενδυτικά στην Ελλάδα από το 2017.
Όπως επισημαίνεται, τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά, μεταβιβάστηκαν στη Yelisee Limited με ιδιωτικό συμφωνητικό της 2ας Οκτωβρίου 2026, το οποίο έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου.
Η μεταβίβαση χαρακτηρίζεται στο συμφωνητικό «οριστική, ανεπιφύλακτη και άμεσα ενεργός από την υπογραφή», ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η προηγούμενη δικαιούχος δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των σημάτων.
Η διοίκηση τονίζει ότι το σημερινό δίκτυο δημιουργήθηκε με νέες εταιρείες, νέα κεφάλαια, διαφορετικούς μετόχους και νέα διοίκηση, χωρίς διαδοχή των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως το σήμα.
Η εταιρεία επικαλείται επίσης τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχει καλύψει από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου.
Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο ΦΠΑ που προέκυψε προς καταβολή από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας ανήλθε σε 287.003,27 ευρώ για το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου, ενώ για τις οκτώ δικαιοδόχους εταιρείες αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.
Όπως τονίζεται στο υπόμνημα οι εννέα εταιρείες που επηρεάζονται από τη δέσμευση των λογαριασμών στο πλαίσιο των ερευνών για το κύκλωμα του Χωριάτικου, δεν έχουν καμία εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τους κατηγορούμενους και το δίκτυό τους, αφού η εμπορική ονομασία Bread Factory έχει μεταβιβαστεί.
Στο υπόμνημα, που κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, και υπογράφεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτριο Γρίβα, επισημαίνεται ότι αν οι λογαριασμοί παραμείνουν δεσμευμένοι τότε απειλείται η λειτουργία των καταστημάτων που μέσα σε επτά μήνες έχει αποδώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και απασχολεί περίπου χίλιους εργαζομένους.
«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη, πιθανότατα λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Στο υπόμνημα παρατίθεται αναλυτικά η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, με στόχο να αποδειχθεί ότι το σημερινό δίκτυο Bread Factory αποτελεί διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από εκείνη που συνδέθηκε στο παρελθόν με την εμπορική ονομασία και τον Γιαννακόπουλο.
Η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυπριακή Yelisee Limited, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, το 70% της τελευταίας ανήκει στην Pablania Limited, μέσω της οποίας συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz, ο οποίος δραστηριοποιείται επενδυτικά στην Ελλάδα από το 2017.
Όπως επισημαίνεται, τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά, μεταβιβάστηκαν στη Yelisee Limited με ιδιωτικό συμφωνητικό της 2ας Οκτωβρίου 2026, το οποίο έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου.
Η μεταβίβαση χαρακτηρίζεται στο συμφωνητικό «οριστική, ανεπιφύλακτη και άμεσα ενεργός από την υπογραφή», ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η προηγούμενη δικαιούχος δεν διατηρεί δικαίωμα χρήσης των σημάτων.
Η διοίκηση τονίζει ότι το σημερινό δίκτυο δημιουργήθηκε με νέες εταιρείες, νέα κεφάλαια, διαφορετικούς μετόχους και νέα διοίκηση, χωρίς διαδοχή των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως το σήμα.
Η εταιρεία επικαλείται επίσης τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχει καλύψει από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου.
Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο ΦΠΑ που προέκυψε προς καταβολή από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας ανήλθε σε 287.003,27 ευρώ για το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου, ενώ για τις οκτώ δικαιοδόχους εταιρείες αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.
Παράλληλα, προσκομίζονται αποδεικτικά πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών ύψους 282.018,25 ευρώ για τέσσερις δικαιοδόχους εταιρείες, καθώς και 37.604,43 ευρώ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες οφειλές προς την ΑΑΔΕ.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, η διοίκηση υποστηρίζει ότι το δίκτυο έχει αποδώσει σε ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενους φόρους ποσό που υπερβαίνει τις 650.000 ευρώ μέσα σε επτά μήνες. Ετσι, επισημαίνεται στο υπόμνημα ότι η καθολική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στη λειτουργία των καταστημάτων, καθώς καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των απαραίτητων οικονομικών συναλλαγών.
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η συνέχιση του μέτρου μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγες ημέρες σε διακοπή του εφοδιασμού, αδυναμία πληρωμής προμηθευτών, μισθωμάτων και μισθοδοσίας, αλλά και αδυναμία καταβολής των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Η διοίκηση σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, οι μηνιαίες αποδόσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.
Το αίτημα για αποδέσμευση των λογαριασμών συνοδεύεται από εταιρικά έγγραφα, στοιχεία μετοχικής σύνθεσης, συμφωνητικό μεταβίβασης εμπορικών σημάτων, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις και αποδεικτικά τραπεζικών πληρωμών.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, η διοίκηση υποστηρίζει ότι το δίκτυο έχει αποδώσει σε ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενους φόρους ποσό που υπερβαίνει τις 650.000 ευρώ μέσα σε επτά μήνες. Ετσι, επισημαίνεται στο υπόμνημα ότι η καθολική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στη λειτουργία των καταστημάτων, καθώς καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των απαραίτητων οικονομικών συναλλαγών.
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η συνέχιση του μέτρου μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγες ημέρες σε διακοπή του εφοδιασμού, αδυναμία πληρωμής προμηθευτών, μισθωμάτων και μισθοδοσίας, αλλά και αδυναμία καταβολής των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Η διοίκηση σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, οι μηνιαίες αποδόσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.
Το αίτημα για αποδέσμευση των λογαριασμών συνοδεύεται από εταιρικά έγγραφα, στοιχεία μετοχικής σύνθεσης, συμφωνητικό μεταβίβασης εμπορικών σημάτων, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοτικές καταστάσεις και αποδεικτικά τραπεζικών πληρωμών.
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