Συνελήφθη 59χρονος με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια στο Ρέθυμνο
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Συνελήφθη 59χρονος με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια στο Ρέθυμνο

Ο 59χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη 59χρονος με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια στο Ρέθυμνο
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Συνελήφθη τις πρωινές ώρες χθες (30/10) σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου 59χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της διεύθυνσης αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 59χρονου και σε χώρο που κατέχει και χρησιμοποιεί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 1.361 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Τα ευρήματα των αστυνομικών στο σπίτι του 59χρονου: 

Συνελήφθη 59χρονος με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια στο Ρέθυμνο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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