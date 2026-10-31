«Θα πεθάνεις μόνος ή με την οικογένειά σου;»: Τα τηλεφωνήματα της Σιν Μπετ σε μέλη της Χαμάς πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις
«Θα πεθάνεις μόνος ή με την οικογένειά σου;»: Τα τηλεφωνήματα της Σιν Μπετ σε μέλη της Χαμάς πριν από τις ισραηλινές επιθέσεις
Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν στην αραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι τουλάχιστον πέντε μέλη της ριζοσπαστικής οργάνωσης δέχθηκαν ανάλογα τηλεφωνήματα τους τελευταίους τρεις μήνες - Η περίπτωση νεαρού που ανέβηκε στην ταράτσα καταφυγίου και σκοτώθηκε από ισραηλινό drone
Ένα από τα πρώτα πράγματα για τα οποία δεσμεύτηκαν οι Ισραηλινοί μετά τη σφαγή από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, ήταν να βρουν και να εξουδετερώσουν όλα της τα μέλη που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμη και εξ αποστάσεως) στη συγκεκριμένη επιχείρηση, που είχε ενορχηστρώσει ο Γιαχία Σινουάρ.
Το Τελ Αβίβ έστησε, με τη συμμετοχή της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, ένα μεγάλο δίκτυο ταυτοποίησης και εντοπισμού των δραστών και ξεκίνησε σταδιακά να τους χτυπά στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στη Μέση Ανατολή τους έβρισκε. Πριν από περίπου δύο μήνες, δημοσιεύματα ανέφεραν πως είχαν ήδη εξουδετερωθεί περίπου τα 2/3 των μελών της παλαιστινιακής οργάνωσης που είχαν βρεθεί στο κάδρο και τα χτυπήματα φαίνεται πως συνεχίζονται.
Μάλιστα, δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας Asharq Al-Awsat αποκαλύπτει πως το Ισραήλ προσφέρει στους στόχους της, λίγο πριν τους επιτεθεί, ένα σκληρό δίλημμα: αν βρίσκονται με συγγενείς τους, να απομακρυνθούν από αυτούς για να μην τους θέσουν σε κίνδυνο ή να δεχτούν όλοι μαζί τα μοιραία πυρά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών Παλαιστινίων μελών της Χαμάς και άλλων ριζοσπαστικών οργανώσεων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, το ίδιο σενάριο έχει επαναληφθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι στόχοι βρίσκονταν σε δρόμους, ταράτσες κατοικιών ή ακόμη και σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων, όπου διέμεναν μαζί με τις οικογένειές τους.
Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά, όπως περιγράφει η αραβική εφημερίδα, έναν νεαρό ονόματι Μοχάμεντ αλ Μπαγιούκ, ο οποίος σκοτώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν στην ταράτσα ενός οικήματος, σε κέντρο φιλοξενίας εκτοπισμένων, στο κέντρο της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από αξιωματικό της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, ο οποίος του έθεσε το δίλημμα: είτε να βομβαρδιστεί μαζί με την οικογένειά του είτε να ανέβει στην ταράτσα για να σκοτωθεί μόνος του.
Ο Μπαγιούκ φέρεται να επέλεξε τη δεύτερη δυνατότητα που του προσφέρθηκε και, μόλις ανέβηκε στην ταράτσα, χτυπήθηκε από μικρό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ισραηλινό drone.
Η Asharq Al-Awsat επιχείρησε να επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειας του Μπαγιούκ, ορισμένα από τα οποία αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό. Άλλοι συγγενείς, ωστόσο, επιβεβαίωσαν την περιγραφή των γεγονότων. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας ξάδελφος του νεαρού, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε η επίθεση. Μάλιστα, υποστήριξε ότι μία θεία του Μπαγιούκ τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τον ακολούθησε και επιχείρησε να τον εμποδίσει να βγει μόνος του, μετά το τηλεφώνημα που είχε δεχθεί.
Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Τουλάχιστον πέντε παρόμοιες περιπτώσεις τους τελευταίους τρεις μήνες
Πηγές με γνώση της κατάστασης που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον θύλακα και οι οποίες μίλησαν στην Asharq Al-Awsat, υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει επαναληφθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, καθώς, όπως λένε, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ανάλογα περιστατικά μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.
Το Τελ Αβίβ έστησε, με τη συμμετοχή της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, ένα μεγάλο δίκτυο ταυτοποίησης και εντοπισμού των δραστών και ξεκίνησε σταδιακά να τους χτυπά στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στη Μέση Ανατολή τους έβρισκε. Πριν από περίπου δύο μήνες, δημοσιεύματα ανέφεραν πως είχαν ήδη εξουδετερωθεί περίπου τα 2/3 των μελών της παλαιστινιακής οργάνωσης που είχαν βρεθεί στο κάδρο και τα χτυπήματα φαίνεται πως συνεχίζονται.
Μάλιστα, δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας Asharq Al-Awsat αποκαλύπτει πως το Ισραήλ προσφέρει στους στόχους της, λίγο πριν τους επιτεθεί, ένα σκληρό δίλημμα: αν βρίσκονται με συγγενείς τους, να απομακρυνθούν από αυτούς για να μην τους θέσουν σε κίνδυνο ή να δεχτούν όλοι μαζί τα μοιραία πυρά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών Παλαιστινίων μελών της Χαμάς και άλλων ριζοσπαστικών οργανώσεων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, το ίδιο σενάριο έχει επαναληφθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι στόχοι βρίσκονταν σε δρόμους, ταράτσες κατοικιών ή ακόμη και σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων, όπου διέμεναν μαζί με τις οικογένειές τους.
Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά, όπως περιγράφει η αραβική εφημερίδα, έναν νεαρό ονόματι Μοχάμεντ αλ Μπαγιούκ, ο οποίος σκοτώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν στην ταράτσα ενός οικήματος, σε κέντρο φιλοξενίας εκτοπισμένων, στο κέντρο της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από αξιωματικό της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, ο οποίος του έθεσε το δίλημμα: είτε να βομβαρδιστεί μαζί με την οικογένειά του είτε να ανέβει στην ταράτσα για να σκοτωθεί μόνος του.
Ο Μπαγιούκ φέρεται να επέλεξε τη δεύτερη δυνατότητα που του προσφέρθηκε και, μόλις ανέβηκε στην ταράτσα, χτυπήθηκε από μικρό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ισραηλινό drone.
Συγγενής θύματος επιβεβαιώνει την καταγγελία - Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που προσπάθησε να τον σταματήσει
Η Asharq Al-Awsat επιχείρησε να επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειας του Μπαγιούκ, ορισμένα από τα οποία αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό. Άλλοι συγγενείς, ωστόσο, επιβεβαίωσαν την περιγραφή των γεγονότων. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας ξάδελφος του νεαρού, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε η επίθεση. Μάλιστα, υποστήριξε ότι μία θεία του Μπαγιούκ τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τον ακολούθησε και επιχείρησε να τον εμποδίσει να βγει μόνος του, μετά το τηλεφώνημα που είχε δεχθεί.
Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Τουλάχιστον πέντε παρόμοιες περιπτώσεις τους τελευταίους τρεις μήνες
Πηγές με γνώση της κατάστασης που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον θύλακα και οι οποίες μίλησαν στην Asharq Al-Awsat, υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει επαναληφθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, καθώς, όπως λένε, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ανάλογα περιστατικά μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.
Μία από τις πηγές διευκρίνισε ότι, παρότι κυκλοφόρησαν φήμες πως τα περιστατικά ήταν πολύ περισσότερα, έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ήταν όλες ακριβείς. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις αυτού του είδους έχουν επιβεβαιωθεί.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι όσοι δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνήματα από αξιωματικούς των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αισθάνονται αναγκασμένοι να συμμορφωθούν και να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους, προκειμένου να τις προστατεύσουν από ενδεχόμενο θάνατο, ενώ πρόσθεσε πως η πρακτική αυτή συνιστά μορφή στοχευμένης εκτέλεσης και χρησιμοποιείται για την τρομοκράτηση των μελών παλαιστινιακών οργανώσεων μέσω απειλών κατά των συγγενών τους.
Η πηγή διευκρίνισε ότι όλες οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν, αφορούσαν μέλη οργανώσεων τα οποία είχαν σχέση με στρατιωτική δραστηριότητα.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υψηλόβαθμα ηγετικά στελέχη και σημαντικοί διοικητές στο πεδίο σκοτώθηκαν χωρίς προειδοποιήσεις σε σφοδρές επιθέσεις με πολλαπλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας, ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων.
Οι πηγές της Asharq Al-Awsat επισήμαναν, ακόμα, ότι η συγκεκριμένη πρακτική, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ επιδεικνύει επιείκεια απέναντι στους Παλαιστινίους ή ότι επιχειρεί να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα του, ωστόσο, φαίνεται να επιδιώκει τον περιορισμό εκείνων που χαρακτηρίζει ως «παράπλευρες απώλειες», υπό το βάρος της συνεχιζόμενης διεθνούς κριτικής.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz είχε αποκαλύψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατέληξαν σε συνεννόηση σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με τη Haaretz, η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ζητά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τη δράση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα.
Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον επικεντρώνεται κυρίως στις περιπτώσεις θανάτων αμάχων. Και οι απώλειες αυτές, όπως επισημαίνεται, είχαν μειωθεί σχετικά, λόγω της αυξημένης χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πλήττουν μέλη της Χαμάς με μικρές βόμβες και πυραύλους.
Πηγή που παρακολουθεί τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Γάζα αμφισβήτησε, πάντως, την ακρίβεια των συγκεκριμένων πληροφοριών.
Όπως υποστήριξε, πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν μαζικούς θανάτους αμάχων, είτε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εξόντωσης συγκεκριμένων προσώπων είτε εξαιτίας συνεχιζόμενων βομβαρδισμών χωρίς επαρκή διάκριση στόχων.
Η πηγή επικαλέστηκε επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο νότιο τμήμα της περιοχής Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι εμπόρων, όταν βομβαρδίστηκε σημείο που υπαγόταν σε κυβερνητικές υπηρεσίες και είχε ως αποστολή την παρακολούθηση της διακίνησης εμπορευμάτων προς τη Γάζα.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι όσοι δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνήματα από αξιωματικούς των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αισθάνονται αναγκασμένοι να συμμορφωθούν και να απομακρυνθούν από τις οικογένειές τους, προκειμένου να τις προστατεύσουν από ενδεχόμενο θάνατο, ενώ πρόσθεσε πως η πρακτική αυτή συνιστά μορφή στοχευμένης εκτέλεσης και χρησιμοποιείται για την τρομοκράτηση των μελών παλαιστινιακών οργανώσεων μέσω απειλών κατά των συγγενών τους.
Η πηγή διευκρίνισε ότι όλες οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν, αφορούσαν μέλη οργανώσεων τα οποία είχαν σχέση με στρατιωτική δραστηριότητα.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υψηλόβαθμα ηγετικά στελέχη και σημαντικοί διοικητές στο πεδίο σκοτώθηκαν χωρίς προειδοποιήσεις σε σφοδρές επιθέσεις με πολλαπλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας, ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων.
Οι ισχυρισμοί για περιορισμό των απωλειών αμάχων και η συμφωνία ΗΠΑ - Ισραήλ
Οι πηγές της Asharq Al-Awsat επισήμαναν, ακόμα, ότι η συγκεκριμένη πρακτική, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ επιδεικνύει επιείκεια απέναντι στους Παλαιστινίους ή ότι επιχειρεί να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα του, ωστόσο, φαίνεται να επιδιώκει τον περιορισμό εκείνων που χαρακτηρίζει ως «παράπλευρες απώλειες», υπό το βάρος της συνεχιζόμενης διεθνούς κριτικής.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz είχε αποκαλύψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατέληξαν σε συνεννόηση σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με τη Haaretz, η αμερικανική κυβέρνηση παρεμβαίνει στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ζητά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τη δράση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα.
Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον επικεντρώνεται κυρίως στις περιπτώσεις θανάτων αμάχων. Και οι απώλειες αυτές, όπως επισημαίνεται, είχαν μειωθεί σχετικά, λόγω της αυξημένης χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πλήττουν μέλη της Χαμάς με μικρές βόμβες και πυραύλους.
Παλαιστινιακές πηγές αμφισβητούν ότι έχουν περιοριστεί οι απώλειες αμάχων
Πηγή που παρακολουθεί τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Γάζα αμφισβήτησε, πάντως, την ακρίβεια των συγκεκριμένων πληροφοριών.
Όπως υποστήριξε, πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν μαζικούς θανάτους αμάχων, είτε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εξόντωσης συγκεκριμένων προσώπων είτε εξαιτίας συνεχιζόμενων βομβαρδισμών χωρίς επαρκή διάκριση στόχων.
Η πηγή επικαλέστηκε επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο νότιο τμήμα της περιοχής Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι εμπόρων, όταν βομβαρδίστηκε σημείο που υπαγόταν σε κυβερνητικές υπηρεσίες και είχε ως αποστολή την παρακολούθηση της διακίνησης εμπορευμάτων προς τη Γάζα.
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