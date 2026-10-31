Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
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Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχαίας, πυροσβέστες και ασθενοφόρο ρου ΕΚΑΒ

Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στην είσοδο της πόλης της Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο επαγγελματικά βανάκια συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα.

Το ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο Λαμιώτες επαγγελματίες, ερχόταν από Αθήνα και επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς τη Λαμία. Σύμφωνα με τον οδηγό κινήθηκε κανονικά όταν το φανάρι έγινε πράσινο.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το δεύτερο βανάκι, στο οποίο επέβαιναν τεχνικοί ιδιωτικής εταιρείας, κατέβαινε με ταχύτητα από την πλευρά του Δομοκού με αποτέλεσμα να βρει με σφοδρότητα στην πόρτα του συνοδηγού του πρώτου οχήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του πρώτου βαν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχαίας, πυροσβέστες και ασθενοφόρο ρου ΕΚΑΒ.

Δείτε φωτογραφίες: 

Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν
Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λαμία, συγκρούστηκαν δύο βαν

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