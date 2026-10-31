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Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Κισσάμου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Κισσάμου
«Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος των Χανίων που να μην το βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Σάββατο (31/10) το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα -Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.
Στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση και ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού 2.305.825,68 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, την αντικατάσταση δαπέδων, θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων, την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, με πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και τη δημιουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος και κατασκευάστηκε στέγαστρο στάθμευσης έξι θέσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας θέσης για ασθενοφόρο. Οι εργασίες συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας της δομής, καθώς και των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών.
Μετά τα εγκαίνια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Για να ξεκινήσει αυτό το έργο έπρεπε να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Υγείας. Υπήρχε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χάρη στη συνεργασία του Σεβασμιώτατου με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, άρθηκε το πρώτο γραφειοκρατικό εμπόδιο και κατέστη δυνατή η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Να ανακοινώσω, δε, ότι πριν από λίγο συμφωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, ότι θα ανακαινίσουμε και τις υποδομές στο Έλος, όπου τώρα είναι ένα απλό ιατρείο στάσης, για να το αναβαθμίσουμε σε περιφερειακό ιατρείο και να έχει μόνιμο γιατρό και εκεί. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος των Χανίων που να μην το βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο τόπος αυτός προοδεύει με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνεται ο πληθυσμός του, αυξάνεται ο τουρισμός του, αυξάνονται οι ανάγκες του. Κι άρα και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες αυξημένες ανάγκες αυτού του όμορφου τόπου».
Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο και τον Δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη.
Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα -Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.
Στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση και ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού 2.305.825,68 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, την αντικατάσταση δαπέδων, θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων, την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, με πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και τη δημιουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος και κατασκευάστηκε στέγαστρο στάθμευσης έξι θέσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας θέσης για ασθενοφόρο. Οι εργασίες συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας της δομής, καθώς και των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών.
Μετά τα εγκαίνια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Για να ξεκινήσει αυτό το έργο έπρεπε να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Υγείας. Υπήρχε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χάρη στη συνεργασία του Σεβασμιώτατου με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, άρθηκε το πρώτο γραφειοκρατικό εμπόδιο και κατέστη δυνατή η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Να ανακοινώσω, δε, ότι πριν από λίγο συμφωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, ότι θα ανακαινίσουμε και τις υποδομές στο Έλος, όπου τώρα είναι ένα απλό ιατρείο στάσης, για να το αναβαθμίσουμε σε περιφερειακό ιατρείο και να έχει μόνιμο γιατρό και εκεί. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος των Χανίων που να μην το βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο τόπος αυτός προοδεύει με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνεται ο πληθυσμός του, αυξάνεται ο τουρισμός του, αυξάνονται οι ανάγκες του. Κι άρα και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες αυξημένες ανάγκες αυτού του όμορφου τόπου».
Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο και τον Δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη.
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