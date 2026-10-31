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Κύπρος: Οι τουρίστες από την Ελλάδα ξοδεύουν μόλις €46 την ημέρα και οι Ισραηλινοί €178
Κύπρος: Οι τουρίστες από την Ελλάδα ξοδεύουν μόλις €46 την ημέρα και οι Ισραηλινοί €178
Μεγάλες διαφορές στις τουριστικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα προέλευσης - Οι Έλληνες παραμένουν περισσότερο, αλλά ξοδεύουν λιγότερα - Απώλειες €153 εκατ. στα τουριστικά έσοδα της Κύπρου το πρώτο οκτάμηνο του 2026
Μόλις €45,71 την ημέρα ξοδεύουν κατά μέσο όρο οι τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο από την Ελλάδα, ποσό σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερο από εκείνο που δαπανούν οι Ισραηλινοί επισκέπτες. Η διαφορά στην πραγματικότητα είναι χαοτική, επειδή οι Έλληνες παραμένουν στο νησί για περισσότερες ημέρες από τους περισσότερους άλλους επισκέπτες, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε αντίστοιχα έσοδα για την κυπριακή οικονομία.
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τον Αύγουστο του 2026 καταγράφουν μεγάλες αποκλίσεις στις ταξιδιωτικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 6,2% το πρώτο οκτάμηνο του έτους.
Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν 10,2 ημέρες και η συνολική δαπάνη ανά επισκέπτη περιορίστηκε στα €466,29. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ημέρα παραμονής στην Κύπρο δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο €45,71. Έναν χρόνο προηγουμένως, η ημερήσια δαπάνη ήταν €46,18 και η συνολική €484,94.
Η σύγκριση με τους Βρετανούς είναι χαρακτηριστική. Τον ίδιο μήνα έφτασαν στην Κύπρο 177.603 τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρέμειναν επίσης 10,2 ημέρες, αλλά ξόδεψαν κατά μέσο όρο €1.062,12, δηλαδή €104,13 ημερησίως. Με άλλα λόγια, για την ίδια ακριβώς διάρκεια παραμονής, οι Βρετανοί δαπάνησαν υπερδιπλάσια χρήματα.
Τον Αύγουστο οι αφίξεις Ισραηλινών έφτασαν τις 135.628, αυξημένες κατά 28,4% σε σύγκριση με το 2025. Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν μόλις πέντε ημέρες, ωστόσο η συνολική δαπάνη έφτασε τα €892,20 ανά άτομο, με ημερήσιο μέσο όρο €178,44.
Έτσι, ένας Ισραηλινός επισκέπτης ξοδεύει μέσα σε πέντε ημέρες σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από όσα δαπανά ένας επισκέπτης από την Ελλάδα σε δέκα ημέρες.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και σε άλλες αγορές. Οι Πολωνοί, με 36.622 αφίξεις, παρέμειναν 7,9 ημέρες και ξόδεψαν €92,40 ημερησίως. Οι Γερμανοί, με 25.823 αφίξεις, δαπάνησαν €106,29 την ημέρα, ενώ οι Ελβετοί έφτασαν τα €154,76.
Ο συνολικός μέσος όρος όλων των τουριστών ήταν €108,52 ημερησίως, υπερδιπλάσιος της ελληνικής επίδοσης.
Η φιλοξενία σε σπίτια συγγενών ή φίλων, αντί της διαμονής σε ξενοδοχεία, θα μπορούσε να περιορίζει σημαντικά το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού. Αντίστοιχα, διαφορετικές συνήθειες στην εστίαση, στις μετακινήσεις και στη διασκέδαση πιθανόν να επηρεάζουν το ύψος των δαπανών.
Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εξηγήσεις παραμένουν υποθέσεις και δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει ότι τον Αύγουστο το 13% του συνόλου των τουριστών επισκέφθηκε την Κύπρο για να συναντήσει συγγενείς και φίλους, έναντι 11,4% το 2025.
Η βασική εξήγηση βρίσκεται στη μείωση των αφίξεων κατά 7%. Συνολικά καταγράφηκαν 2.820.649 αφίξεις, δηλαδή 213.506 λιγότερες από πέρυσι. Καθοριστικό ήταν το πλήγμα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, όταν η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρέασε την ταξιδιωτική ζήτηση.
Τον Μάρτιο τα τουριστικά έσοδα μειώθηκαν κατά 33,8% και τον Απρίλιο κατά 35,1%. Οι απώλειες των δύο μηνών έφτασαν συνολικά τα €150,5 εκατ., ποσό σχεδόν ίσο με τη συνολική υστέρηση του οκταμήνου. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών και οι ανησυχίες για τις αεροπορικές μετακινήσεις επηρέασαν τις κρατήσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κυπριακού Υφυπουργείου Τουρισμού και ανάλυση της Eurobank.
Η εικόνα βελτιώθηκε το καλοκαίρι, με τα έσοδα του Ιουλίου να αυξάνονται κατά 4,6%. Τον Αύγουστο όμως υποχώρησαν ξανά κατά 3,4%, στα €562 εκατ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι στο σύνολο του οκταμήνου η μέση είσπραξη ανά άφιξη αυξήθηκε ελαφρώς, από περίπου €815 σε €822. Συνεπώς, η μείωση των εσόδων δεν οφείλεται σε γενικευμένη υποχώρηση της δαπάνης ανά επισκέπτη, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι έφτασαν λιγότεροι τουρίστες.
Η πρόκληση για την Κύπρο είναι πλέον διπλή. Να ανακτήσει τις χαμένες αφίξεις και να αυξήσει τα έσοδα από κάθε επισκέπτη, χωρίς να θεωρεί ότι όλοι οι τουρίστες έχουν τις ίδιες ανάγκες, δυνατότητες και ταξιδιωτικές συνήθειες.
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τον Αύγουστο του 2026 καταγράφουν μεγάλες αποκλίσεις στις ταξιδιωτικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 6,2% το πρώτο οκτάμηνο του έτους.
Δέκα ημέρες στην Κύπρο με €466Τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 13.810 αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα, έναντι 15.294 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 9,7%.
Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν 10,2 ημέρες και η συνολική δαπάνη ανά επισκέπτη περιορίστηκε στα €466,29. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ημέρα παραμονής στην Κύπρο δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο €45,71. Έναν χρόνο προηγουμένως, η ημερήσια δαπάνη ήταν €46,18 και η συνολική €484,94.
Η σύγκριση με τους Βρετανούς είναι χαρακτηριστική. Τον ίδιο μήνα έφτασαν στην Κύπρο 177.603 τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρέμειναν επίσης 10,2 ημέρες, αλλά ξόδεψαν κατά μέσο όρο €1.062,12, δηλαδή €104,13 ημερησίως. Με άλλα λόγια, για την ίδια ακριβώς διάρκεια παραμονής, οι Βρετανοί δαπάνησαν υπερδιπλάσια χρήματα.
Οι Ισραηλινοί μένουν λιγότερο, πληρώνουν περισσότεραΑκόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά με τους επισκέπτες από το Ισραήλ, που εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον κυπριακό τουρισμό.
Τον Αύγουστο οι αφίξεις Ισραηλινών έφτασαν τις 135.628, αυξημένες κατά 28,4% σε σύγκριση με το 2025. Η μέση διάρκεια παραμονής τους ήταν μόλις πέντε ημέρες, ωστόσο η συνολική δαπάνη έφτασε τα €892,20 ανά άτομο, με ημερήσιο μέσο όρο €178,44.
Έτσι, ένας Ισραηλινός επισκέπτης ξοδεύει μέσα σε πέντε ημέρες σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από όσα δαπανά ένας επισκέπτης από την Ελλάδα σε δέκα ημέρες.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και σε άλλες αγορές. Οι Πολωνοί, με 36.622 αφίξεις, παρέμειναν 7,9 ημέρες και ξόδεψαν €92,40 ημερησίως. Οι Γερμανοί, με 25.823 αφίξεις, δαπάνησαν €106,29 την ημέρα, ενώ οι Ελβετοί έφτασαν τα €154,76.
Ο συνολικός μέσος όρος όλων των τουριστών ήταν €108,52 ημερησίως, υπερδιπλάσιος της ελληνικής επίδοσης.
Φιλοξενία από συγγενείς ή διαφορετικές συνήθειες;Η χαμηλή δαπάνη των επισκεπτών από την Ελλάδα ενδέχεται να συνδέεται με τις ιδιαίτερα στενές οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Η φιλοξενία σε σπίτια συγγενών ή φίλων, αντί της διαμονής σε ξενοδοχεία, θα μπορούσε να περιορίζει σημαντικά το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού. Αντίστοιχα, διαφορετικές συνήθειες στην εστίαση, στις μετακινήσεις και στη διασκέδαση πιθανόν να επηρεάζουν το ύψος των δαπανών.
Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εξηγήσεις παραμένουν υποθέσεις και δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει ότι τον Αύγουστο το 13% του συνόλου των τουριστών επισκέφθηκε την Κύπρο για να συναντήσει συγγενείς και φίλους, έναντι 11,4% το 2025.
Πού χάθηκαν €153 εκατ.Πέρα από τις διαφορές στις δαπάνες, ο κυπριακός τουρισμός αντιμετωπίζει μείωση εσόδων. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου έως Αυγούστου 2026 τα έσοδα περιορίστηκαν στα €2,3198 δισ., έναντι €2,4729 δισ. το 2025. Η απώλεια ανέρχεται σε €153,1 εκατ.
Η βασική εξήγηση βρίσκεται στη μείωση των αφίξεων κατά 7%. Συνολικά καταγράφηκαν 2.820.649 αφίξεις, δηλαδή 213.506 λιγότερες από πέρυσι. Καθοριστικό ήταν το πλήγμα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, όταν η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρέασε την ταξιδιωτική ζήτηση.
Τον Μάρτιο τα τουριστικά έσοδα μειώθηκαν κατά 33,8% και τον Απρίλιο κατά 35,1%. Οι απώλειες των δύο μηνών έφτασαν συνολικά τα €150,5 εκατ., ποσό σχεδόν ίσο με τη συνολική υστέρηση του οκταμήνου. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών και οι ανησυχίες για τις αεροπορικές μετακινήσεις επηρέασαν τις κρατήσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κυπριακού Υφυπουργείου Τουρισμού και ανάλυση της Eurobank.
Η εικόνα βελτιώθηκε το καλοκαίρι, με τα έσοδα του Ιουλίου να αυξάνονται κατά 4,6%. Τον Αύγουστο όμως υποχώρησαν ξανά κατά 3,4%, στα €562 εκατ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι στο σύνολο του οκταμήνου η μέση είσπραξη ανά άφιξη αυξήθηκε ελαφρώς, από περίπου €815 σε €822. Συνεπώς, η μείωση των εσόδων δεν οφείλεται σε γενικευμένη υποχώρηση της δαπάνης ανά επισκέπτη, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι έφτασαν λιγότεροι τουρίστες.
Η πρόκληση για την Κύπρο είναι πλέον διπλή. Να ανακτήσει τις χαμένες αφίξεις και να αυξήσει τα έσοδα από κάθε επισκέπτη, χωρίς να θεωρεί ότι όλοι οι τουρίστες έχουν τις ίδιες ανάγκες, δυνατότητες και ταξιδιωτικές συνήθειες.
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