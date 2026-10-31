Το μπουφάν της πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες και έπεσε από ύψος, στην Παιδοχειρουργική του Παπαγεωργίου η 6χρονη που τραυματίστηκε στη Θεσσαλονίκη
Το μπουφάν της πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες και έπεσε από ύψος, στην Παιδοχειρουργική του Παπαγεωργίου η 6χρονη που τραυματίστηκε στη Θεσσαλονίκη
Το παιδί τραυματίστηκε σε εμπορικό κέντρο - Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία
Στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» νοσηλεύεται το έξι ετών κορίτσι που τραυματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν έπεσε στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία», στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από πηγές του νοσοκομείου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, όταν το μπουφάν της ανήλικης πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες του γνωστού εμπορικού κέντρου και έτσι έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν το κορίτσι και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. Το παιδί έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς και κατά πληροφορίες, από την αξονική τομογραφία προέκυψε ότι δεν έφερε τραύματα.
Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από πηγές του νοσοκομείου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, όταν το μπουφάν της ανήλικης πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες του γνωστού εμπορικού κέντρου και έτσι έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν το κορίτσι και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. Το παιδί έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις από τους γιατρούς και κατά πληροφορίες, από την αξονική τομογραφία προέκυψε ότι δεν έφερε τραύματα.
Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.
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