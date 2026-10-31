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Λήξη συναγερμού στη Συγγρού για το ύποπτο αντικείμενο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Λήξη συναγερμού στη Συγγρού για το ύποπτο αντικείμενο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές
UPD:
Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στη λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο κτήριο της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για έναν σάκο που είχε εντοπιστεί στο ύψος της οδού Βουρβάχη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο συναγερμός έληξε και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού αποκαταστάθηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για έναν σάκο που είχε εντοπιστεί στο ύψος της οδού Βουρβάχη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο συναγερμός έληξε και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού αποκαταστάθηκε.
UPD:
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