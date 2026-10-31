Στο Ναυτοδικείο ο 46χρονος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε το σπίτι πρώην συντρόφου του στην Γλυφάδα

Οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα

πρώην του στις 2 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, και να κοιτά την κάμερα ασφαλείας της εισόδου.



Φορά κουκούλα και γάντια και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face. Παίρνει ένα φάκελο, κρύβει το φακό της κάμερας ώστε να μην τον καταγραφεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι.





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Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.





Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό που είχε μαζί του σε μπιτόνι.Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.

Ο 46χρονος υπηρετούσε στο Πολεμικό Ναυτικό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.





«Του είχα πει ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε»