Σύλληψη πέντε μελών σπείρας που εξαπατούσε πολίτες, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, κατασχέθηκαν μετρητά και χρυσαφικά
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Απάτες Αστυνομία Καβάλα

Σύλληψη πέντε μελών σπείρας που εξαπατούσε πολίτες, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, κατασχέθηκαν μετρητά και χρυσαφικά

Κατασχέθηκε και ένα όχημα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας

Σύλληψη πέντε μελών σπείρας που εξαπατούσε πολίτες, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, κατασχέθηκαν μετρητά και χρυσαφικά
Συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (30-10-2026), πέντε άτομα μέλη εγκληματικής συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης 29-10-2026 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα στην Καβάλα προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα αποφυγής προστίμου από την εφορία, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία όπως διακριβώθηκε παρελήφθησαν στη συνέχεια από δύο άτομα- μέλη της συμμορίας που μετέβησαν στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Το απόγευμα της Παρασκευής 30-10-2026, άγνωστος προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη την οποία έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή, τα οποία όπως προέκυψε θα παρέδιδε σε μία γυναίκα που μετέβη στην οικία της για την παραλαβή τους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς έγινε αντιληπτή από συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν χθες έναν άνδρα και μία γυναίκα μέλη της συμμορίας, τους οποίους εντόπισαν να επιβαίνουν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη περίπτωση απάτης.

Ακολούθως, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τους Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας και Καλαμαριάς συνέλαβαν τρία ακόμη μέλη της εγκληματικής συμμορίας την ίδια ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε, οι φερόμενοι δράστες εκμίσθωναν διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια για να μεταβαίνουν σε διάφορες πόλεις προκειμένου να εισπράττουν χρήματα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε διαμέρισμα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπάσει και το σύνολο των χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην δικαιούχο τους. Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.

Σύλληψη πέντε μελών σπείρας που εξαπατούσε πολίτες, σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, κατασχέθηκαν μετρητά και χρυσαφικά

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