Ο πρώην σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, Σταύρος Γαρδέρης, σχολίασε ανάρτησή της: «Ποιος να μας το έλεγε μετά από 40 χρόνια»
Ο πρώην σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, Σταύρος Γαρδέρης, σχολίασε ανάρτησή της: «Ποιος να μας το έλεγε μετά από 40 χρόνια»
Υπήρξαν παντρεμένοι για έναν χρόνο, από το 1989 έως το 1990
Ένα σχόλιο άφησε κάτω από ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη ο πρώην σύζυγός της Σταύρος Γαρδέρης, δηλώνοντας πως και για τον ίδιο αποτελεί έκπληξη αυτή τους η επικοινωνία σαράντα χρόνια μετά.
Η παρουσιάστρια έκλεισε τα 57 την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με τον Ματέο Παντζόπουλο και τα παιδιά της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που μοιράζεται καθημερινά μαζί τους τη χαρά της. Πλήθος κόσμου, θαυμαστές αλλά και πρόσωπα της εγχώριας σόουμπιζ, έσπευσαν να ευχηθούν στην Ελένη Μενεγάκη, ωστόσο ένα από τα σχόλια που δέχτηκε ξεχώρισε. Ήταν εκείνο του Σταύρου Γαρδέρη με τον οποίο η ίδια υπήρξε παντρεμένη από το 1989 μέχρι και το 1990.
Ο ίδιος θέλησε να της ευχηθεί σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Γειά σου Ελένη… Χρόνια σου Πολλά… Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ' όλα ευτυχισμένη…».
Δείτε το σχόλιο
Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο, με θαυμάστρια της Ελένης Μενεγάκη να γράφει στον Σταύρο Γαρδέρη: «Ρε συ εσείς ήσασταν παντρεμένοι κάποτε. Πανέμορφη γυναίκα η Ελένη. Τιμή σας».
Η παρουσιάστρια φέρεται πως εργαζόταν σε ένα από τα καταστήματα με νυφικά που άνηκε στην οικογένειά του, όταν γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν.
Μετά τον χωρισμό τους, η Ελένη Μενεγάκη παντρεύτηκε ξανά το 2001 με τον Γιάννη Λάτσιο με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Εννέα χρόνια αργότερα, ωστόσο, πήραν διαζύγιο. Λίγο διάστημα μετά η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε τη σχέση της με τον Ματέο Παντζόπουλο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2015, ενώ την ίδια χρονιά γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρίνα.
Η παρουσιάστρια έκλεισε τα 57 την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με τον Ματέο Παντζόπουλο και τα παιδιά της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που μοιράζεται καθημερινά μαζί τους τη χαρά της. Πλήθος κόσμου, θαυμαστές αλλά και πρόσωπα της εγχώριας σόουμπιζ, έσπευσαν να ευχηθούν στην Ελένη Μενεγάκη, ωστόσο ένα από τα σχόλια που δέχτηκε ξεχώρισε. Ήταν εκείνο του Σταύρου Γαρδέρη με τον οποίο η ίδια υπήρξε παντρεμένη από το 1989 μέχρι και το 1990.
Ο ίδιος θέλησε να της ευχηθεί σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Γειά σου Ελένη… Χρόνια σου Πολλά… Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ' όλα ευτυχισμένη…».
Δείτε το σχόλιο
Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο, με θαυμάστρια της Ελένης Μενεγάκη να γράφει στον Σταύρο Γαρδέρη: «Ρε συ εσείς ήσασταν παντρεμένοι κάποτε. Πανέμορφη γυναίκα η Ελένη. Τιμή σας».
Η παρουσιάστρια φέρεται πως εργαζόταν σε ένα από τα καταστήματα με νυφικά που άνηκε στην οικογένειά του, όταν γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν.
Μετά τον χωρισμό τους, η Ελένη Μενεγάκη παντρεύτηκε ξανά το 2001 με τον Γιάννη Λάτσιο με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Εννέα χρόνια αργότερα, ωστόσο, πήραν διαζύγιο. Λίγο διάστημα μετά η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε τη σχέση της με τον Ματέο Παντζόπουλο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2015, ενώ την ίδια χρονιά γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρίνα.
Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη ανήμερα των γενεθλίων τηςΣτο post που έκανε η παρουσιάστρια την ημέρα των γενεθλίων της, έγραφε χαρακτηριστικά: «Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».
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