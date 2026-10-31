Με το βλέμμα στον GSI η Λευκωσία καταγγέλλει την Τουρκία στον ΟΗΕ για τις έρευνες του «Akdeniz Arastirma1»

Η Λευκωσία ζητά να μεταφερθεί προς την Τουρκία ένα σαφές μήνυμα ότι οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να σέβεται την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας