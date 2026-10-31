Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Ο «χάρτης» της αθηναϊκής νύχτας: Η βαριά σκιά του Γιώργου Μαζωνάκη, οι απουσίες Βίσση και Ρέμου, όλα τα σχήματα της φετινής διασκέδασης
Ο «χάρτης» της αθηναϊκής νύχτας: Η βαριά σκιά του Γιώργου Μαζωνάκη, οι απουσίες Βίσση και Ρέμου, όλα τα σχήματα της φετινής διασκέδασης
Ο Ρουβάς με την Λιόλιου ζητάνε τον «Λογαριασμό», το δίδυμο Θεοδωρίδου-Βανδή... τραβάει μια «Κόκκινη γραμμή», με φόρα ο Αργυρός μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό, τον Δεκέμβριο ο Οικονομόπουλος
Επαναπροσδιορίζεται για τα καλά η αθηναϊκή νύχτα φέτος το φθινόπωρο πρωτίστως από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε την χώρα.
Ο αδόκητος θάνατος του παιδιού της νύχτας άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό επειδή δεν μεγαλώσαμε απλώς με τα τραγούδια του, αλλά επειδή ο Μαζώ ήταν με κάποιο τρόπο παρών στις ζωές μας. Υπήρξε δε τόσο πολύ ο εαυτός του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, που δεν μπορούσες να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλο ερμηνευτή και η νύχτα είναι σίγουρα φτωχότερη.
Ο χάρτης της μάλιστα αλλάζει για τα καλά, αφού απόντες από τις πίστες θα είναι και δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του εγχώριου nightlife, η Άννα Βίσση και ο Αντώνης Ρέμος. Πρόκειται για δύο ηχηρές απουσίες που δεν θα εμφανιστούν φέτος στις πίστες, ο καθένας τους για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
Η Βίσση βρέθηκε σε μια σκληρή διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα η οποία κανείς δεν γνωρίζει πως και πότε θα λήξει, ενώ και το «Arena» δεν ήταν έτοιμο.
Ο Ρέμο, από την άλλη, επέλεξε ουσιαστικά πριν τελειώσει η περσινή σεζόν να μην τραγουδήσει φέτος στο ΝΟΧ, έναν χώρο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά για εκείνον από τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη.
Έτσι, οι επιχειρηματίες έκλεισαν το δίδυμο Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή, μια αναμφίβολα πολύ δυναμική συνύπαρξη από δύο πολύ καλές ερμηνεύτριες, με πλειάδα σουξέ.
Είναι το ένα από τα δύο πιο ισχυρά σχήματα της χρονιάς, αφού το δεύτερο γεννήθηκε με μια κίνηση ματ από τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα του «Έναστρον», που έκλεισε το εκρηκτικό δίδυμο Σάκης Ρουβάς-Κατερίνα Λιόλιου.
Έτσι, ο μεγαλύτερος σταρ της ελληνικής ποπ σκηνής θα συνυπάρξει με το αναμφίβολα πιο καυτό γυναικείο όνομα των τελευταίων ετών, που εξακολουθεί να βγάζει το ένα σουξέ μετά το άλλο.
Ο αδόκητος θάνατος του παιδιού της νύχτας άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό επειδή δεν μεγαλώσαμε απλώς με τα τραγούδια του, αλλά επειδή ο Μαζώ ήταν με κάποιο τρόπο παρών στις ζωές μας. Υπήρξε δε τόσο πολύ ο εαυτός του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, που δεν μπορούσες να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλο ερμηνευτή και η νύχτα είναι σίγουρα φτωχότερη.
Ο χάρτης της μάλιστα αλλάζει για τα καλά, αφού απόντες από τις πίστες θα είναι και δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του εγχώριου nightlife, η Άννα Βίσση και ο Αντώνης Ρέμος. Πρόκειται για δύο ηχηρές απουσίες που δεν θα εμφανιστούν φέτος στις πίστες, ο καθένας τους για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
Η Βίσση βρέθηκε σε μια σκληρή διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα η οποία κανείς δεν γνωρίζει πως και πότε θα λήξει, ενώ και το «Arena» δεν ήταν έτοιμο.
Ο Ρέμο, από την άλλη, επέλεξε ουσιαστικά πριν τελειώσει η περσινή σεζόν να μην τραγουδήσει φέτος στο ΝΟΧ, έναν χώρο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά για εκείνον από τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη.
Έτσι, οι επιχειρηματίες έκλεισαν το δίδυμο Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή, μια αναμφίβολα πολύ δυναμική συνύπαρξη από δύο πολύ καλές ερμηνεύτριες, με πλειάδα σουξέ.
Είναι το ένα από τα δύο πιο ισχυρά σχήματα της χρονιάς, αφού το δεύτερο γεννήθηκε με μια κίνηση ματ από τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα του «Έναστρον», που έκλεισε το εκρηκτικό δίδυμο Σάκης Ρουβάς-Κατερίνα Λιόλιου.
Έτσι, ο μεγαλύτερος σταρ της ελληνικής ποπ σκηνής θα συνυπάρξει με το αναμφίβολα πιο καυτό γυναικείο όνομα των τελευταίων ετών, που εξακολουθεί να βγάζει το ένα σουξέ μετά το άλλο.
Ξεκίνησαν χθες το βράδυ, εν αντιθέσει με την Νατάσσα και την Δέσποινα, που αρχίζουν τις εμφανίσεις τους την επόμενη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και θα πάνε από την αρχή με τριήμερα.
Στο «Κέντρο Αθηνών» του Γιάννη Μωράκη επιστρέφει από τις 20 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που δεν προλαβαίνει να γεμίζει στάδια στο εξωτερικό, έχοντας παρτενέρ του την Ρία Ελληνίδου, ενώ ο Ηλίας Μπόγδανος θα δίνει μια πιο ροκ νότα.
Τέλος, στις αρχές ή το αργότερο στα μέσα Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο νέο κέντρο που του ετοιμάζει το δίδυμο Μαροσούλης-Κοταρίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
Ο χαρισματικός ερμηνευτής, που αυτές τις μέρες πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία, άφησε την παραλιακή και κατηφορίζει στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την Έλενα Παπαρίζου.
Στο παλιό Hotel Ermou ο Μωράκης «πάντρεψε» την εκρηκτική Πάολα με τον εξαιρετικό Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα πρόγραμμα που είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν.
Στο Vox o πολυπράγμων Xρήστος Μάστορας που έζησε μεγάλες στιγμές πέρυσι δίπλα στον Ρέμο, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του από τις 20 Νοέμβρη με τις Melisses και την Ήβη Αδάμου, μια πολύ καλή τραγουδίστρια που κινείται με άνεση από την ποπ στο λαϊκό.
Ο Γιώργος Σαμπάνης επέστρεψε χθες το βράδυ στον «Βοτανικό» μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, πραγματοποιώντας ένα repeat της περσινής πετυχημένης σεζόν.
Στην Fantasia ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου συμπράττουν ιδανικά στην πίστα ενός νυχτερινού κέντρου με μεγάλη ιστορία, ενώ στο Vogue ξεκίνησαν ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά.
Στο Romeo του Γιώργου Γιγουρτάκη την απώλεια της Λιόλιου προσπαθούν να καλύψουν ο Χρήστος Σαντικάι και η Εύη Κουλκουβίνη, αλλά οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες.
Στην «Ακτή Πειραιώς» συμπράττουν από φέτος ο Λευτέρης Πανταζής με τον Πάνο Κιάμο, δύο πολύ καλοί διασκεδαστές, που κρατάνε το μαγαζί όρθιο μέχρι το πρωί.
Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει στο Tokyo Theater στις 6 Νοεμβρίου μαζί με την Ζόζεφιν, ενώ στην «Αθηναία» ξεκινούν την ερχόμενη Πέμπτη ο Αντύπας με την Κέλλυ Κελεκίδου.
Στο Mezzo επέστρεψε και πάλι η Πέγκυ Ζήνα ενώ στα βόρεια, ο Νίκος Απέργης ξεκίνησε δυνατά στο Cabaret, έχοντας δίπλα του την Χριστίνα Μηλιού, μια καλή τραγουδίστρια που έχει δοκιμαστεί δίπλα σε μεγάλα ονόματα.
Μια συνταγή που δεν εννοεί να αλλάξει, παρά τα... σινιάλα των τελευταίων ετών που του το δείχνουν, όμως ο ίδιος ή δεν εννοεί να το αντιληφθεί ή πιστεύει ότι θα το γυρίσει.
Εκτός από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα υπάρχουν και τα μικρότερα, που κλείνουν γνωστά ονόματα σε πιο μαζεμένους χώρους όπως το Theama όπου ο Χρήστος Μενιδιάτης συμπράττει με την Μελίνα Ασλανίδου και τον Παναγιώτη Μαύρο.
Στο Bodega ο Χρήστος Χολίδης συναντάει τον Νίκο Βουρλιώτη, ενώ στην «Αυτοκίνηση» ο Διονύσης Σχοινάς σμίγει με τον Γιώργο Τσαλίκη και η σύζυγός του Καίτη Γαρμπή θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο στην «Άνοδο» μαζί με τον Νικηφόρο.
Υπάρχουν και άλλα κέντρα όπου άδουν ο Ηλίας Καμπακάκης, ο Θάνος Πετρέλης και ο Θέμης Αδαμαντίδης σε μια σεζόν που μόλις ξεκινάει και θα είναι αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες.
Τα ελληνικά ακούσματα πάντως έχουν μπει για τα καλά και σε γνωστά bar-resto της Αθήνας όπως το Gorlomi στο Κολωνάκι, που κάθε Κυριακή δονείται από τα σουξέ της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και άλλων.
Το «Φόρτε» στο Κολωνάκι συνεχίζει και φέτος τα live κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Βρεττό, το «Albion» κάθε Σάββατο ζει ένα χαμό με ένα ελληνικό πάρτι που έχει γίνει μυθικό ενώ σε ελληνικούς ρυθμούς κινείται και το «Papillon» στο Ψυχικό.
Στο DR8 τα ελληνικά κυριαρχούν κάθε Κυριακή, ενώ το «Rock n’ Roll» γιορτάζει φέτος τα 40 του χρόνια και γίνεται ένας πανικός στο καθιερωμένο πάρτι του με σουξέ της Μαρινέλλας, του Βέρτη, της Βανδή κ.ά. την τελευταία μέρα της εβδομάδας.
Στο «Κέντρο Αθηνών» του Γιάννη Μωράκη επιστρέφει από τις 20 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που δεν προλαβαίνει να γεμίζει στάδια στο εξωτερικό, έχοντας παρτενέρ του την Ρία Ελληνίδου, ενώ ο Ηλίας Μπόγδανος θα δίνει μια πιο ροκ νότα.
Τέλος, στις αρχές ή το αργότερο στα μέσα Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο νέο κέντρο που του ετοιμάζει το δίδυμο Μαροσούλης-Κοταρίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
Ο χαρισματικός ερμηνευτής, που αυτές τις μέρες πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία, άφησε την παραλιακή και κατηφορίζει στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την Έλενα Παπαρίζου.
Το ταβάνι του Φέρρη, η queen Πάολα και ο ΧρήστοςΑντίθετα με τον Νίκο, ο Θοδωρής Φέρρης που έχει ένα τρελό ρεύμα θυμίζει ενίοτε τραγουδιστές άλλων εποχών, αφού πολύ συχνά τελειώνει το πρόγραμμά του στο «Ποσειδώνιο» -μαζί του είναι η Στέλλα Καλλή- στις 7 το πρωί!
Στο παλιό Hotel Ermou ο Μωράκης «πάντρεψε» την εκρηκτική Πάολα με τον εξαιρετικό Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα πρόγραμμα που είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν.
Στο Vox o πολυπράγμων Xρήστος Μάστορας που έζησε μεγάλες στιγμές πέρυσι δίπλα στον Ρέμο, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του από τις 20 Νοέμβρη με τις Melisses και την Ήβη Αδάμου, μια πολύ καλή τραγουδίστρια που κινείται με άνεση από την ποπ στο λαϊκό.
Ο Γιώργος Σαμπάνης επέστρεψε χθες το βράδυ στον «Βοτανικό» μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, πραγματοποιώντας ένα repeat της περσινής πετυχημένης σεζόν.
Στην Fantasia ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου συμπράττουν ιδανικά στην πίστα ενός νυχτερινού κέντρου με μεγάλη ιστορία, ενώ στο Vogue ξεκίνησαν ο Σταμάτης Γονίδης και η Λένα Ζευγαρά.
Στο Romeo του Γιώργου Γιγουρτάκη την απώλεια της Λιόλιου προσπαθούν να καλύψουν ο Χρήστος Σαντικάι και η Εύη Κουλκουβίνη, αλλά οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες.
Στην «Ακτή Πειραιώς» συμπράττουν από φέτος ο Λευτέρης Πανταζής με τον Πάνο Κιάμο, δύο πολύ καλοί διασκεδαστές, που κρατάνε το μαγαζί όρθιο μέχρι το πρωί.
Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει στο Tokyo Theater στις 6 Νοεμβρίου μαζί με την Ζόζεφιν, ενώ στην «Αθηναία» ξεκινούν την ερχόμενη Πέμπτη ο Αντύπας με την Κέλλυ Κελεκίδου.
Στο Mezzo επέστρεψε και πάλι η Πέγκυ Ζήνα ενώ στα βόρεια, ο Νίκος Απέργης ξεκίνησε δυνατά στο Cabaret, έχοντας δίπλα του την Χριστίνα Μηλιού, μια καλή τραγουδίστρια που έχει δοκιμαστεί δίπλα σε μεγάλα ονόματα.
Τα ελληνικά πουλάνεΟ Νίκος Βέρτης τελειώνοντας από τη Θεσσαλονίκη και την «Πύλη Αξιού», όπου οι ουρές ήταν τεράστιες τις μέρες που εμφανιζόταν θα ξεκινήσει πιθανότατα από τα τέλη Νοέμβρη στο YTON, εμμένοντας στην δική του μοναχική συνταγή.
Μια συνταγή που δεν εννοεί να αλλάξει, παρά τα... σινιάλα των τελευταίων ετών που του το δείχνουν, όμως ο ίδιος ή δεν εννοεί να το αντιληφθεί ή πιστεύει ότι θα το γυρίσει.
Εκτός από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα υπάρχουν και τα μικρότερα, που κλείνουν γνωστά ονόματα σε πιο μαζεμένους χώρους όπως το Theama όπου ο Χρήστος Μενιδιάτης συμπράττει με την Μελίνα Ασλανίδου και τον Παναγιώτη Μαύρο.
Στο Bodega ο Χρήστος Χολίδης συναντάει τον Νίκο Βουρλιώτη, ενώ στην «Αυτοκίνηση» ο Διονύσης Σχοινάς σμίγει με τον Γιώργο Τσαλίκη και η σύζυγός του Καίτη Γαρμπή θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο στην «Άνοδο» μαζί με τον Νικηφόρο.
Υπάρχουν και άλλα κέντρα όπου άδουν ο Ηλίας Καμπακάκης, ο Θάνος Πετρέλης και ο Θέμης Αδαμαντίδης σε μια σεζόν που μόλις ξεκινάει και θα είναι αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες.
Τα ελληνικά ακούσματα πάντως έχουν μπει για τα καλά και σε γνωστά bar-resto της Αθήνας όπως το Gorlomi στο Κολωνάκι, που κάθε Κυριακή δονείται από τα σουξέ της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και άλλων.
Το «Φόρτε» στο Κολωνάκι συνεχίζει και φέτος τα live κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Βρεττό, το «Albion» κάθε Σάββατο ζει ένα χαμό με ένα ελληνικό πάρτι που έχει γίνει μυθικό ενώ σε ελληνικούς ρυθμούς κινείται και το «Papillon» στο Ψυχικό.
Στο DR8 τα ελληνικά κυριαρχούν κάθε Κυριακή, ενώ το «Rock n’ Roll» γιορτάζει φέτος τα 40 του χρόνια και γίνεται ένας πανικός στο καθιερωμένο πάρτι του με σουξέ της Μαρινέλλας, του Βέρτη, της Βανδή κ.ά. την τελευταία μέρα της εβδομάδας.
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