«Μου έδιναν 800 ευρώ τον μήνα»: Πώς 68χρονη με αναπηρία 87% έγινε αχυράνθρωπος στις εταιρείες του δικτύου «Χωριάτικο»
«Μου έδιναν 800 ευρώ τον μήνα»: Πώς 68χρονη με αναπηρία 87% έγινε αχυράνθρωπος στις εταιρείες του δικτύου «Χωριάτικο»
Η μαρτυρία στο protothema μιας γυναίκας από τη Ζάκυνθο που βρέθηκε να εμφανίζεται ως διαχειρίστρια εταιρειών του επιχειρηματικού δικτύου Γιαννακόπουλου - Τα 800 ευρώ τον μήνα, οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και οι ασφαλιστικές οφειλές των 239.212 ευρώ
Μια 68χρονη γυναίκα από τη Ζάκυνθο, με σοβαρά προβλήματα υγείας και πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 87%, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις συνέπειες της εμπλοκής της σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του «Χωριάτικου». Μια γυναίκα που, όπως η ίδια περιγράφει, αναζητούσε μια οικονομική ανάσα και τελικά βρέθηκε να εμφανίζεται στα επίσημα εταιρικά έγγραφα ως εταίρος και διαχειρίστρια επιχειρήσεων που συνδέονται με το επιχειρηματικό δίκτυο του Άγγελου Γιαννακόπουλου.
Η ιστορία της φωτίζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας και τις μαρτυρίες, στρατολογούνταν πρόσωπα με οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να αναλαμβάνουν στα χαρτιά εταιρείες, χωρίς απαραίτητα να ασκούν την πραγματική διοίκησή τους. Το δέλεαρ ήταν 800 ευρώ τον μήνα. Ένα ποσό που για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η γυναίκα, τα χρήματα άλλοτε δίνονταν μετρητά και άλλοτε κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη δική της περίπτωση, όπως θα την ακούσετε να εξηγεί, οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω τράπεζας λόγω της απόστασης. Μόνο που η συμφωνία δεν εξελίχθηκε όπως της είχαν υποσχεθεί. Τα 800 ευρώ καταβάλλονταν για τους πρώτους τρεις μήνες. Στη συνέχεια το ποσό μειώθηκε, μέχρι που κάποια στιγμή οι πληρωμές σταμάτησαν εντελώς. Εκείνο όμως που δεν σταμάτησε ήταν η παρουσία του ονόματός της στα εταιρικά μητρώα. Η ίδια μπορεί να είχε πάψει να εισπράττει χρήματα, εξακολουθούσε όμως να εμφανίζεται ως εταίρος ή διαχειρίστρια εταιρειών, με ό,τι αυτό μπορούσε να συνεπάγεται σε επίπεδο φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων υποχρεώσεων. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, η εμπλοκή της στις συγκεκριμένες εταιρείες δημιούργησε προβλήματα ακόμη και στη διαδικασία συνταξιοδότησής της, καθώς εμφανιζόταν να εξακολουθεί να έχει επαγγελματική δραστηριότητα σε μία από τις επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της δικογραφίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γυναίκα εμφανίζεται ως διαχειρίστρια στην εταιρεία «Αρτοποιεία Ασπροπύργου Μ.Ι.Κ.Ε.», με έδρα τον Ασπρόπυργο, έχοντας διαδεχθεί τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είχε δηλωθεί ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2022. Η εταιρεία διαγράφηκε στις 25 Απριλίου 2024. Το όνομά της εντοπίζεται επίσης στην εταιρική διαδρομή της «Αρτοποιεία Κορινθίας και Σία Ε.Ε.», στην οποία είχε προηγουμένως συμμετάσχει ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος με ποσοστό 99%, ενώ εμφανίζεται και στην εταιρεία «GUSTUS ALL DAY και Σία Ο.Ε.», η οποία πέρασε από διαδοχικές αλλαγές επωνυμίας, εταίρων και διαχειριστών.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία η γυναίκα απέκτησε εταιρικά μερίδια και ανέλαβε τη διαχείριση στις 18 Μαΐου 2023, για να μεταβιβάσει τα μερίδιά της στις 28 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Στην εταιρική ιστορία της επιχείρησης εμφανίζεται και η «Το Χωριάτικο Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική Ε.Π.Ε.», στην οποία συμμετείχε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.
Ακόμη σοβαρότερο είναι το εύρημα που αφορά την εταιρεία «ASK WORK SCHOOL Μ.Ι.Κ.Ε.», στην οποία η γυναίκα εμφανίζεται ως μοναδική εταίρος, διαχειρίστρια και εκκαθαρίστρια. Σύμφωνα με το έγγραφο της έρευνας, σε βάρος της συγκεκριμένης εταιρείας έχουν υποβληθεί από τον ΕΦΚΑ τρεις μηνυτήριες αναφορές, στις 7 Αυγούστου 2024, στις 15 Ιανουαρίου 2025 και στις 12 Μαΐου 2025, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων συνολικού ύψους 239.212,50 ευρώ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο protothema.gr περιγράφει πώς ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με πρόσωπα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού δικτύου, ποιον συνάντησε, τι της υποσχέθηκαν, πώς συμφωνήθηκε η μηνιαία αμοιβή των 800 ευρώ, γιατί οι πληρωμές σταμάτησαν και πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Μητσοκάλης επισημαίνει ότι οι εντολείς του ουδέποτε αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την απόφασή τους να δεχθούν, έναντι ενός μικρού οικονομικού ανταλλάγματος, να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν, όπως υποστηρίζει, το πραγματικό εύρος και τις δραστηριότητες του εγκληματικού δικτύου. Μια επιλογή που, σύμφωνα με τον ίδιο, τους οδήγησε αντιμέτωπους με βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, εξοντωτικά πρόστιμα και υπέρογκα χρέη προς την Εφορία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των καταστημάτων, δεν συμμετείχαν στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και δεν αποκόμιζαν κανένα μερίδιο από τα εκατομμύρια ευρώ που, κατά τους ισχυρισμούς του, διακινούσαν άλλοι χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους.
Η ιστορία της φωτίζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας και τις μαρτυρίες, στρατολογούνταν πρόσωπα με οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να αναλαμβάνουν στα χαρτιά εταιρείες, χωρίς απαραίτητα να ασκούν την πραγματική διοίκησή τους. Το δέλεαρ ήταν 800 ευρώ τον μήνα. Ένα ποσό που για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει η γυναίκα, τα χρήματα άλλοτε δίνονταν μετρητά και άλλοτε κατατίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη δική της περίπτωση, όπως θα την ακούσετε να εξηγεί, οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω τράπεζας λόγω της απόστασης. Μόνο που η συμφωνία δεν εξελίχθηκε όπως της είχαν υποσχεθεί. Τα 800 ευρώ καταβάλλονταν για τους πρώτους τρεις μήνες. Στη συνέχεια το ποσό μειώθηκε, μέχρι που κάποια στιγμή οι πληρωμές σταμάτησαν εντελώς. Εκείνο όμως που δεν σταμάτησε ήταν η παρουσία του ονόματός της στα εταιρικά μητρώα. Η ίδια μπορεί να είχε πάψει να εισπράττει χρήματα, εξακολουθούσε όμως να εμφανίζεται ως εταίρος ή διαχειρίστρια εταιρειών, με ό,τι αυτό μπορούσε να συνεπάγεται σε επίπεδο φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων υποχρεώσεων. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, η εμπλοκή της στις συγκεκριμένες εταιρείες δημιούργησε προβλήματα ακόμη και στη διαδικασία συνταξιοδότησής της, καθώς εμφανιζόταν να εξακολουθεί να έχει επαγγελματική δραστηριότητα σε μία από τις επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της δικογραφίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γυναίκα εμφανίζεται ως διαχειρίστρια στην εταιρεία «Αρτοποιεία Ασπροπύργου Μ.Ι.Κ.Ε.», με έδρα τον Ασπρόπυργο, έχοντας διαδεχθεί τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είχε δηλωθεί ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2022. Η εταιρεία διαγράφηκε στις 25 Απριλίου 2024. Το όνομά της εντοπίζεται επίσης στην εταιρική διαδρομή της «Αρτοποιεία Κορινθίας και Σία Ε.Ε.», στην οποία είχε προηγουμένως συμμετάσχει ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος με ποσοστό 99%, ενώ εμφανίζεται και στην εταιρεία «GUSTUS ALL DAY και Σία Ο.Ε.», η οποία πέρασε από διαδοχικές αλλαγές επωνυμίας, εταίρων και διαχειριστών.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία η γυναίκα απέκτησε εταιρικά μερίδια και ανέλαβε τη διαχείριση στις 18 Μαΐου 2023, για να μεταβιβάσει τα μερίδιά της στις 28 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Στην εταιρική ιστορία της επιχείρησης εμφανίζεται και η «Το Χωριάτικο Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική Ε.Π.Ε.», στην οποία συμμετείχε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.
Ακόμη σοβαρότερο είναι το εύρημα που αφορά την εταιρεία «ASK WORK SCHOOL Μ.Ι.Κ.Ε.», στην οποία η γυναίκα εμφανίζεται ως μοναδική εταίρος, διαχειρίστρια και εκκαθαρίστρια. Σύμφωνα με το έγγραφο της έρευνας, σε βάρος της συγκεκριμένης εταιρείας έχουν υποβληθεί από τον ΕΦΚΑ τρεις μηνυτήριες αναφορές, στις 7 Αυγούστου 2024, στις 15 Ιανουαρίου 2025 και στις 12 Μαΐου 2025, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων συνολικού ύψους 239.212,50 ευρώ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο protothema.gr περιγράφει πώς ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με πρόσωπα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού δικτύου, ποιον συνάντησε, τι της υποσχέθηκαν, πώς συμφωνήθηκε η μηνιαία αμοιβή των 800 ευρώ, γιατί οι πληρωμές σταμάτησαν και πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί.
Ο ρόλος των αχυρανθρώπωνΤη δική τους εκδοχή για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στην υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και τα εκατομμύρια ευρώ των φορολογικών οφειλών δίνουν, μέσω του συνηγόρου τους, Στάθη Μητσοκάλη, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εταίροι και διαχειριστές καταστημάτων των αλυσίδων «Το Χωριάτικο», «Bread Factory» και άλλων επιχειρήσεων.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Μητσοκάλης επισημαίνει ότι οι εντολείς του ουδέποτε αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την απόφασή τους να δεχθούν, έναντι ενός μικρού οικονομικού ανταλλάγματος, να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν, όπως υποστηρίζει, το πραγματικό εύρος και τις δραστηριότητες του εγκληματικού δικτύου. Μια επιλογή που, σύμφωνα με τον ίδιο, τους οδήγησε αντιμέτωπους με βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, εξοντωτικά πρόστιμα και υπέρογκα χρέη προς την Εφορία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των καταστημάτων, δεν συμμετείχαν στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και δεν αποκόμιζαν κανένα μερίδιο από τα εκατομμύρια ευρώ που, κατά τους ισχυρισμούς του, διακινούσαν άλλοι χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους.
«Οι εντολείς μου (εταίροι και διαχειριστές καταστημάτων «Το Χωριάτικο», «Bread Factory» κ.ά.) δεν αρνήθηκαν την ευθύνη τους για τη λανθασμένη απόφασή τους να αποδεχτούν, έναντι μικρού οικονομικού οφέλους, να γίνουν η τυπική "βιτρίνα" ενός δαιδαλώδους εγκληματικού δικτύου, του οποίου τις πλήρεις διαστάσεις και δραστηριότητες δεν γνώριζαν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.
Όπως εξηγεί, το τίμημα αυτής της απόφασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι εντολείς του βρέθηκαν να λογοδοτούν για οικονομικές δραστηριότητες επί των οποίων, σύμφωνα με την υπερασπιστική τους θέση, δεν ασκούσαν καμία πραγματική εξουσία.
«Αποτέλεσμα της επιλογής τους αυτής ήταν να βρεθούν αφενός κατηγορούμενοι για βαρύτατα κακουργήματα και αφετέρου φορτωμένοι με εξοντωτικά πρόστιμα και δυσβάσταχτα χρέη στην εφορία για καταστήματα στα οποία δεν είχαν κανέναν απολύτως έλεγχο και καμία πραγματική διαχειριστική δύναμη, όπως άλλωστε δεν είχαν και καμία ανάμειξη στις οικονομικές αποφάσεις και -κυρίως- καμία συμμετοχή στα κέρδη εκατομμυρίων που άλλοι “ξέπλεναν” στις πλάτες τους», τονίζει. «Κατά τη διαδικασία των απολογιών, οι εντολείς μου αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η ανάκριση αναγνώρισε ότι η περιορισμένη συνδρομή τους ούτε καθιστά αυτούς μέλη εγκληματικής οργάνωσης ούτε καν πληροί τις προϋποθέσεις της άμεσης συνέργειας στις πράξεις του κατηγορητηρίου», καταλήγει ο κ. Μητσοκάλης.
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