«Μου έδιναν 800 ευρώ τον μήνα»: Πώς 68χρονη με αναπηρία 87% έγινε αχυράνθρωπος στις εταιρείες του δικτύου «Χωριάτικο»

Ο δικηγόρος της 68χρονης, Στάθης Μητσοκάλης

«Οι εντολείς μου (εταίροι και διαχειριστές καταστημάτων «Το Χωριάτικο», «Bread Factory» κ.ά.) δεν αρνήθηκαν την ευθύνη τους για τη λανθασμένη απόφασή τους να αποδεχτούν, έναντι μικρού οικονομικού οφέλους, να γίνουν η τυπική "βιτρίνα" ενός δαιδαλώδους, του οποίου τις πλήρεις διαστάσεις και δραστηριότητες δεν γνώριζαν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.Όπως εξηγεί, το τίμημα αυτής της απόφασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι εντολείς του βρέθηκαν να λογοδοτούν για οικονομικές δραστηριότητες επί των οποίων, σύμφωνα με την υπερασπιστική τους θέση, δεν ασκούσαν καμία πραγματική εξουσία.«Αποτέλεσμα της επιλογής τους αυτής ήταν να βρεθούν αφενός κατηγορούμενοι για βαρύτατα κακουργήματα και αφετέρου φορτωμένοι με εξοντωτικά πρόστιμα και δυσβάσταχτα χρέη στην εφορία για καταστήματα στα οποία δεν είχαν κανέναν απολύτως έλεγχο και καμία πραγματική διαχειριστική δύναμη, όπως άλλωστε δεν είχαν και καμία ανάμειξη στις οικονομικές αποφάσεις και -κυρίως- καμία συμμετοχή στα κέρδη εκατομμυρίων που άλλοι “ξέπλεναν” στις πλάτες τους», τονίζει. «Κατά τη διαδικασία των απολογιών, οι εντολείς μου αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η ανάκριση αναγνώρισε ότι η περιορισμένη συνδρομή τους ούτε καθιστά αυτούς μέλη εγκληματικής οργάνωσης ούτε καν πληροί τις προϋποθέσεις της άμεσης συνέργειας στις πράξεις του κατηγορητηρίου», καταλήγει ο κ. Μητσοκάλης.