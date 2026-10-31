Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Μηνιγγίτιδα Κοζάνη Διασωληνωμένη

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Η νεαρή από την Κοζάνη διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
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Διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται μία 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, η νεαρή από την Κοζάνη διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη.

Η μητέρα της δήλωσε πως η κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα. 

Όπως σημειώνει, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.
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