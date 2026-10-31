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Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
Η νεαρή από την Κοζάνη διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη
Διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται μία 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, η νεαρή από την Κοζάνη διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη.
Η μητέρα της δήλωσε πως η κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.
Όπως σημειώνει, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.
Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, η νεαρή από την Κοζάνη διαγνώστηκε την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη.
Η μητέρα της δήλωσε πως η κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ως κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.
Όπως σημειώνει, η κόρη της εμφάνισε ξαφνικά πυρετό και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.
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