Νέο νομοσχέδιο για το ρεύμα: Προστασία από τις αυξήσεις, παρεμβάσεις στους λογαριασμούς και επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά

Την Τρίτη ξεκινά η επεξεργασία του στη Βουλή - Προβλέπονται αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέτρα για τους καταναλωτές και περιορισμός της εξάρτησης των νησιών από το πετρέλαιο