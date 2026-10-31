Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, με έντονα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα (2/11), ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Κλείσιμο
ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

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