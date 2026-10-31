Άστατος σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, πού θα ενταθούν τα φαινόμενα από το απόγευμα

Στα δυτικά αναμένεται επιδείνωση του καιρού τις απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία και τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη





Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές περιοχές, την κεντρική Μακεδονία και τμήματα της νότιας Ελλάδας, ενώ από το απόγευμα προβλέπεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα δυτικά.







Η γενική πρόγνωση της ΕΜΥ Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές.



Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, στην κεντρική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες σε περιοχές της νότιας χώρας.







Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα νότια ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 5 μποφόρ.



Κλείσιμο Ο καιρός στην Αττική Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, ενώ αργότερα θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί.



Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.



Με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και αυξημένες νεφώσεις θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές περιοχές, την κεντρική Μακεδονία και τμήματα της νότιας Ελλάδας, ενώ από το απόγευμα προβλέπεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα δυτικά.Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα νότια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές.Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, στην κεντρική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες σε περιοχές της νότιας χώρας.Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν στα δυτικά, όπου αναμένονται περισσότερες βροχές και τοπικές καταιγίδες.Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα νότια ηπειρωτικά.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, ενώ αργότερα θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί.Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες Στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στις παραθαλάσσιες περιοχές, προβλέπονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ενίσχυση από το απόγευμα.



Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θράκη αναμένονται περισσότερα διαστήματα χωρίς φαινόμενα.



Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδων, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.



Χωρίς σημαντική μεταβολή η θερμοκρασία Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες, με πιο χαμηλές τιμές στα ορεινά και στη βόρεια Ελλάδα.



Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά κοντά στους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια θα φτάσουν περίπου τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς.



Η αστάθεια θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό του τελευταίου Σαββάτου του Οκτωβρίου, με τις βροχές να επηρεάζουν αρκετές περιοχές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση στα δυτικά προς το τέλος της ημέρας.