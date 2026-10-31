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Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταγγέλλουν σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών των Τραπεζών και των funds σε βάρος δανειοληπτών
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταγγέλλουν σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών των Τραπεζών και των funds σε βάρος δανειοληπτών
Ικανοποίηση για την απόσυρση του άρθρου 23 που αφορούσε τη δικαστική προστασία των οφειλετών, ζητούν κατάργηση αντίστοιχης διάταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αφενός εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο αποδυναμωνόταν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών έναντι των Τραπεζών και των funds και αφετέρου υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη που υπάρχει στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Παράλληλα, σημειώνει η συντονιστική επιτροπή, ότι καταγράφονται σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Τραπεζών και των funds (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων) «σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών και είναι ανεξέλεγκτη η συμπεριφορά και η λειτουργία τους ως «κράτος εν κράτει»», κάτι που « δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία και πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα».
Η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:
«Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόσυρση του άρθρου 23 του ΣχΝ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προβλεπόταν η θεσμοθέτηση τίτλου εκτελεστού αποκλειστικά και μόνο με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνία ρύθμισης) μεταξύ Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δανειοληπτών.
Τέτοια ρύθμιση δεν έχει θέση σε ένα Κράτος Δικαίου. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση των μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
Για τους ίδιους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ταυτόχρονα σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών, τις οποίες έχει αναδείξει με παρεμβάσεις της προς την Πολιτεία. Η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά τους και η λειτουργία τους ως «κράτος εν κράτει» δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα.
Το προς ψήφιση ΣχΝ αποτελεί μια ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λυσιτελώς και να τεθούν αυστηροί κανόνες ως προς την εποπτεία των φορέων αυτών, τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών - που αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας- με απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα στοιχεία που τους αφορούν. Και βέβαια, οι κανόνες και οι κυρώσεις δεν αρκεί να θεσπίζονται αλλά θα πρέπει και να εφαρμόζονται.
Το Δικηγορικό Σώμα διαχρονικά παρακολουθεί και παρεμβαίνει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. Θα συνεχίσει να το πράττει, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαιοσύνη».
Παράλληλα, σημειώνει η συντονιστική επιτροπή, ότι καταγράφονται σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Τραπεζών και των funds (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων) «σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών και είναι ανεξέλεγκτη η συμπεριφορά και η λειτουργία τους ως «κράτος εν κράτει»», κάτι που « δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία και πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα».
Η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:
«Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόσυρση του άρθρου 23 του ΣχΝ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προβλεπόταν η θεσμοθέτηση τίτλου εκτελεστού αποκλειστικά και μόνο με ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνία ρύθμισης) μεταξύ Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δανειοληπτών.
Τέτοια ρύθμιση δεν έχει θέση σε ένα Κράτος Δικαίου. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση των μερών και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
Για τους ίδιους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά τον Ν. 5313/2026 που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ταυτόχρονα σωρεία καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος δανειοληπτών- οφειλετών, τις οποίες έχει αναδείξει με παρεμβάσεις της προς την Πολιτεία. Η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά τους και η λειτουργία τους ως «κράτος εν κράτει» δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα.
Το προς ψήφιση ΣχΝ αποτελεί μια ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λυσιτελώς και να τεθούν αυστηροί κανόνες ως προς την εποπτεία των φορέων αυτών, τη διαφάνεια και την πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών - που αποτελούν σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας- με απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα στοιχεία που τους αφορούν. Και βέβαια, οι κανόνες και οι κυρώσεις δεν αρκεί να θεσπίζονται αλλά θα πρέπει και να εφαρμόζονται.
Το Δικηγορικό Σώμα διαχρονικά παρακολουθεί και παρεμβαίνει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. Θα συνεχίσει να το πράττει, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαιοσύνη».
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