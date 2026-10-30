Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ρέμα της Καναπίτσας στο Μενίδι
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Ρέμα

Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ρέμα της Καναπίτσας στο Μενίδι

Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατός του - Κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα

Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ρέμα της Καναπίτσας στο Μενίδι
UPD:
Συναγερμός σήμανε στο Μενίδι το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο ρέμα της Καναπίτσας και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ανάσυρσή του.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:30, από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν  οκτώ πυροσβέστες με τρεις οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν τον άνδρα και με τη χρήση φορείου, τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, για αυτό και την προανάκριση για το συμβάν ανέλαβε το Α΄ αστυνομικό τμήμα Αχαρνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ηλικία και την ταυτότητά του, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο ρέμα.
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