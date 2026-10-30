Κυπριακό: Αισιόδοξη η Ολγκίν για αποτέλεσμα από τις επαφές με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε», δήλωσε η απεσταλμένη του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή της με τον Κύπριο Πρόεδρο - Τη Δευτέρα συναντά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ στις 9 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση





Η Κολομβιανή διπλωμάτης κατέστησε σαφές ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες της έχει ζητήσει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια προόδου, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία δεν έχει καταστεί δυνατή η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.







Στο επίκεντρο τα ΜΟΕ Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές έχουν επαναλάβει τις απευθείας επαφές, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί συμφωνία που θα επέτρεπε την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επαναρχίσει μια ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία.





Οι σημερινές δηλώσεις της έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αισιοδοξία που εξέφρασε συνοδεύεται από την παραδοχή ότι εξακολουθεί να απαιτείται πίεση προς τις δύο πλευρές.



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Η συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου Η επόμενη προγραμματισμένη επαφή της Ολγκίν είναι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.



Η σημαντικότερη συνάντηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όταν η απεσταλμένη του ΟΗΕ θα συναντήσει από κοινού τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.



Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας, ώστε ο Αντόνιο Γκουτέρες να εξετάσει τα επόμενα βήματα.

Αισιόδοξη ότι οι νέες επαφές για το Κυπριακό μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα εμφανίστηκε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη σημερινή συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη , στη Λευκωσία.Η Κολομβιανή διπλωμάτης κατέστησε σαφές ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες της έχει ζητήσει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια προόδου, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία δεν έχει καταστεί δυνατή η επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.«Συνεχίζουμε την πίεση», ανέφερε η κ. Ολγκίν, εξηγώντας ότι αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ . Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποιούν απευθείας συναντήσεις και εξέφρασε αισιοδοξία για αποτέλεσμα από την κοινή τους συνάντηση.Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές έχουν επαναλάβει τις απευθείας επαφές, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί συμφωνία που θα επέτρεπε την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επαναρχίσει μια ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία.Η ίδια η Ολγκίν, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Αλήθεια», είχε επισημάνει ότι δεν καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος ούτε στα οδοφράγματα ούτε στη συμφωνία για τη μεθοδολογία των συνομιλιών. Είχε μάλιστα εκτιμήσει ότι, παρά τη γνώση των περιθωρίων συμβιβασμού, δεν διαπιστώνεται επαρκής πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των δύσκολων ζητημάτων.Οι σημερινές δηλώσεις της έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αισιοδοξία που εξέφρασε συνοδεύεται από την παραδοχή ότι εξακολουθεί να απαιτείται πίεση προς τις δύο πλευρές.Η επόμενη προγραμματισμένη επαφή της Ολγκίν είναι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.Η σημαντικότερη συνάντηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όταν η απεσταλμένη του ΟΗΕ θα συναντήσει από κοινού τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας, ώστε ο Αντόνιο Γκουτέρες να εξετάσει τα επόμενα βήματα.



Οι τελευταίες επαφές των δύο ηγετών Στις 27 Οκτωβρίου, Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν είχαν συναντηθεί στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ στη Λευκωσία και συμφώνησαν να αποφύγουν περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων, μέχρι να συνεχιστούν οι συζητήσεις με την παρουσία της Ολγκίν.



Ο Κύπριος Πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τη συζήτηση εποικοδομητική, διευκρινίζοντας ότι η μη έκδοση κοινού ανακοινωθέντος ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης των δύο πλευρών.



Την ίδια ημέρα οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με εκπροσώπους των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Νεολαία, καθώς και του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι συναντήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε πρακτικά ζητήματα.



Παρά την κινητικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη διατήρηση του διαλόγου και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν διακοπεί από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017.



Η Ολγκίν επιδιώκει να εξασφαλίσει τουλάχιστον κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα πριν ολοκληρωθεί ο σημερινός κύκλος επαφών της. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό αν αυτά θα περιοριστούν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επιστροφή σε συνομιλίες επί της ουσίας του Κυπριακού.