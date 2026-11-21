Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης σε ηλικία 89 ετών
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης σε ηλικία 89 ετών
Ο εκλιπών άφησε πίσω του και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, όπως «Οδός Χ, αριθμός 16.», «Μυστικοί Πράκτορες» και σενάρια που έγιναν ταινίες όπως: «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί», «Τα Διαμάντια»
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης.
Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών σε ηλικία 18 ετών, το 1955, ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αθηναϊκή». Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος», τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα» και στην «Απογευματινή της Κυριακής», έως τη συνταξιοδότησή του.
Για δεκαετίες εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, ενώ υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση ενώ δίδαξε σε σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους.
Εκτός από την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, ο εκλιπών άφησε πίσω του και ένα πλούσιο και μεστό συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά: «Οδός Χ, αριθμός 16.», «Μυστικοί Πράκτορες». Σενάρια που έγιναν ταινίες όπως: «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί», «Τα Διαμάντια». Σενάρια που έγιναν τηλεοπτικές σειρές: «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες», «Άγονη Γραμμή» κ.ά.
Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ, ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση ενώ ως σχολιαστής ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο με την πολυσχιδή προσωπικότητα, ο οποίος με τη μακρόχρονη παρουσία του τίμησε το δημοσιογραφικό κλάδο.
Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών σε ηλικία 18 ετών, το 1955, ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αθηναϊκή». Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος», τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα» και στην «Απογευματινή της Κυριακής», έως τη συνταξιοδότησή του.
Για δεκαετίες εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, ενώ υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση ενώ δίδαξε σε σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους.
Εκτός από την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, ο εκλιπών άφησε πίσω του και ένα πλούσιο και μεστό συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά: «Οδός Χ, αριθμός 16.», «Μυστικοί Πράκτορες». Σενάρια που έγιναν ταινίες όπως: «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί», «Τα Διαμάντια». Σενάρια που έγιναν τηλεοπτικές σειρές: «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες», «Άγονη Γραμμή» κ.ά.
Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ, ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση ενώ ως σχολιαστής ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο με την πολυσχιδή προσωπικότητα, ο οποίος με τη μακρόχρονη παρουσία του τίμησε το δημοσιογραφικό κλάδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα