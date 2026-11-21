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Συνελήφθη ντελιβεράς στην Ξάνθη που επιχείρησε να βιάσει ανήλικη, ομολόγησε την πράξη του
Συνελήφθη ντελιβεράς στην Ξάνθη που επιχείρησε να βιάσει ανήλικη, ομολόγησε την πράξη του
Η ανήλικη έβαλε τις φωνές και κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν από τα μπαλκόνια τους – Ο άνδρας διέφυγε με τη μηχανή του, αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα
Σοβαρό περιστατικό με θύμα ανήλικη κοπέλα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ξάνθη, όταν ένας άνδρας που εργάζεται ως διανομέας φέρεται να της επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό συνέβη μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Απόλλωνος. Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε την ανήλικη, να προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.
Η κοπέλα αντέδρασε αμέσως και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν κάτοικοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε.
Ορισμένοι άρχισαν να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους, με τον άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο με τη μηχανή του.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου, κατά τις πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.
Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Πηγή: fonitisxanthis
Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό συνέβη μετά τις 10 το βράδυ, στην οδό Απόλλωνος. Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε την ανήλικη, να προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.
Η κοπέλα αντέδρασε αμέσως και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν κάτοικοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε.
Ορισμένοι άρχισαν να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους, με τον άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο με τη μηχανή του.
Εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργαζότανΑστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης κινητοποιήθηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισαν λίγο αργότερα τον άνδρα στο κατάστημα όπου εργαζόταν ως διανομέας.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου, κατά τις πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.
Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Πηγή: fonitisxanthis
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